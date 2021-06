L’Avis Bra omaggia chi ha donato durante la pandemia con un pacco alimentare locale

L’Avis Bra vuole ringraziare tutti i donatori che, durante i lunghi mesi della pandemia di Coronavirus, hanno trovato il tempo e il coraggio di recarsi in sede per donare il sangue o il plasma. Il loro gesto è stato importante e ha regalato speranza in un momento difficile per molti. I donatori hanno contribuito ad accorciare le distanze sociali che il virus ci ha forzato ad adottare e hanno permesso che i servizi essenziali di raccolta del sangue proseguissero senza interruzioni o pericolose carenze.

Per ringraziarli, l’Avis Bra omaggerà tutti coloro che hanno effettuato almeno una donazione dal 1 marzo 2020 al 31 marzo 2021 con un pacco di prodotti alimentari del territorio.

«E’ un piccolo gesto per aiutare e valorizzare la nostra comunità, le sue eccellenze e al tempo stesso supportare la ripartenza delle attività commerciali locali» commenta la presidente dell’Avis Bra Patrizia Piu. «Cari donatori vi aspettiamo sotto i portici di Corso Garibaldi, a Bra, sabato 3 luglio dalle ore 10 alle 19. Presentatevi muniti di tesserino Avis. Chi non potrà passare a ritirare il pacco il 3 luglio, potrà recarsi in sede in una delle successive giornate di donazione».

All’interno del pacco, i donatori troveranno una confezione di riso di Bra dell’azienda risicola Allocco Giovanni, un pacco di caffè biologico dell’azienda Dicaf della famiglia Ghigo e un buono per ritirare un taglio di Bra Duro DOP presso lo storico locale Giolito Formaggi.

«Invitiamo tutti i nostri donatori a sbizzarrirsi in cucina con i prodotti che troveranno nel nostro pacco» prosegue la presidente Piu. «Non vediamo l’ora di vedere come i nostri donatori sceglieranno di impiegare in cucina i prodotti del territorio. Li invitiamo a partecipare a un contest fotografico online. Cucinate, fotografate, postate i vostri scatti sui social ricordandovi di taggare l’Avis Bra. Il vincitore riceverà un simpatico omaggio!».