Basket: Banca Alpi Marittime Granda College Cuneo è Campione regionale Under 18 Femminile!

Banca Alpi Marittime Granda College Cuneo è Campione regionale Under 18 Femminile.

In un week end pieno di emozioni le cuneesi, con una bellissima gara corale, hanno vinto la semifinale contro Basket Venaria e successivamente, con una gara al cardiopalma, sono riuscite a portare a casa il titolo regionale, vincendo in trasferta a Castelnuovo Scrivia.

Nella gara di semifinale si evidenzia la splendida prestazione di squadra, che ha permesso a tutte le giocatrici di andare a segno con continuità e di preservare le forze per la finale. Da sottolineare l’ottima prova di Konango, Chiesa e Martinengo.

La finale a Castelnuovo Scrivia è stata sicuramente la più bella gara Under 18 femminile giocata quest’anno: gara intensa e di altissima qualità da entrambe le parti. Cuneo parte fortissimo, e mette immediatamente in difficoltà le ragazze di Castelnuovo, andando a condurre di 8 lunghezze. Bcc riesce a rimanere a contatto grazie ad una prestazione al tiro da tre punti clamorosa. Nel secondo quarto Cuneo allunga ancora, arrivando sul +14, ma il terzo fallo fischiato al termine della seconda frazione di gioco a Ngamene costringe coach Di Meo a fare a meno della lunga per metà del terzo periodo. Castelnuovo ne approfitta e si avvicina, grazie ad una prestazione eccellente di Bassi e Bernetti. Cuneo prova a reagire, ma il quinto fallo fischiato a Ngamene alla fine del terzo quarto, cambia completamente gli equilibri in campo, dal momento che Castelnuovo si ritrova ad essere dominante sotto le plance ed ha quindi la possibilità di avere tiri più aperti dalla lunga distanza. Bernetti e Bassi ne approfittano ed a fine del terzo quarto raggiungono il pareggio sul 61-61. Il quarto periodo è uno spot alla resilienza, con entrambe le squadre che si battono con tutte le energie rimaste, in una sfida al cardiopalma. Negli ultimi 5 minuti le cuneesi riprendono il controllo mentale del match e con un paio di giocate difensive di eccellente qualità con successiva azione in attacco sotto controllo riescono a prendere 5 punti di vantaggio che decreteranno la vittoria finale.

SEMIFINALE TITOLO REGIONALE (19/06/2021)

BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE CUNEO – BASKET VENARIA: 85-32 (26-7; 45-16; 60-27)

BAM GRANDA COLLEGE: Castagna 10, Ngamene 1, Chiesa 10, Di Meo 9, Grosso, Konango 16, Pasero, Martinengo 13, Avagnina 10, Marfulli 4, Berloffa, Bruschetta 8

FINALE TITOLO REGIONALE (20/06/2021): B.C.C. CASTELNUOVO SCRIVIA – BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE CUNEO: 77-82 (14-22; 32-45; 61-61)

BAM GRANDA COLLEGE: Castagna 5, Ngamene 11, Chiesa, Di Meo 19, Grosso 20, Konango, Pasero 9, Martinengo, Avagnina 16, Marfulli 2, Berloffa, Bruschetta