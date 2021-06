Calcio, Serie D - Bra, scatta l'avventura playoff: alle 16 fischio d'inizio della semifinale sul campo del Pont Donnaz

Archiviato il campionato, chiuso al quarto posto, il Bra di Fabrizio Daidola è pronto per l'avventura playoff.

Alle 16 odierne è in programma la semifinale del girone A che vede i giallorossi impegnati sul campo del Pont Donnaz allenato da Roberto Cretaz.

Proprio in Valle d'Aosta, appena quattro giorni fa (sabato 19 giugno) la formazione braidese ha disputato l'ultima giornata perdendo con per 2-1 (Masini, autorete Guerci, Lala). In virtù di quel risultato il Pont Donnaz ha superato il Bra in classifica assicurandosi la terza posizione.

Non siederà in panchina, causa squalifica, mister Daidola.

Arbitro dell'incontro Molinaro di Lamezia Terme coadiuvato dagli assistenti Gookooluk di Civitavecchia e Bartoluccio di Vibo Valentia.

L'altra semifinale del girone A è Castellanzese-Sanremese: fischio d'inizio alle ore 17.30.