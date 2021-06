Marathon Bike Cup Specialized: il punto sui leader del circuito dopo La Via del Sale

La Via del Sale, prima prova di alta montagna del circuito Marathon Bike Cup Specialized, ha visto la conferma di Adriano Caratide e Nicoletta Ferrero come leaders assoluti del circuito, ma diversi sono i nomi nuovi in testa alle varie categorie.

Hanno indossato per la prima volta la maglia giallo-nera Mattia Amadio tra gli Junior, Riccardo Ornaghi negli M3, Luca Rovera negli M4, Motta Mauro tra gli M5 e Rizzi Massimo negli M6.

ELITE: Caratide Adriano – ASD Boscaro Racing

ELMT: Saravalle Alessandro – Gruppo Sportivo Aosta

JU: Amadio Mattia– RDR Leynicese racing team

M1: Brondello Luca – Vigor Redmount – Freedom to Ride

M2: Lucia Cristina – ASD Mountain Bike Sila

M3: Ornaghi Riccardo – RDR Leynicese Racing Team

M4: Rovera Luca – Lissone Mtb ASD

M5: Motta Mauro – Team Scott Sumin

M6: Rizzi Massimo- Master Team ASD

M7+: Demonte Paolo Federico – Master Team ASD

DE: Ferrero Nicoletta – ASD Boscaro Racing

MW: Meli Nicoletta – Billy Team ASD

TEAM: RDR Italia Leynicese Racing Team