Al via la terza edizione di #Chiusainfiore

L’amministrazione comunale di Chiusa di Pesio lancia la terza edizione di #Chiusainfiore, il concorso volto a vivacizzare e a rendere più accoglienti vetrine, balconi, angoli, davanzali, terrazzi, giardini, portici o qualunque particolare visibile dall’esterno con piante e fiori. L’intento è quello di valorizzare ulteriormente la bellezza del paese, insignito della Bandiera arancione del Touring Club Italiano, attraverso lo straordinario linguaggio della natura.

“Un atto concreto per evidenziare l’affetto che ognuno di noi ha per la propria casa e per il territorio e che segue la proposta di colorare di gerani rossi la Valle Pesio, che tanto sta avendo successo”, afferma il sindaco Claudio Baudino. “Ogni concorrente, oltre a contribuire a migliorare l’estetica e la vivibilità del nostro paese, potrà fare la propria parte anche in tema di salvaguardia dell'ambiente con piante e fiori che sono fonte di nutrimenti per api e insetti”.

Per aderire al concorso c’è tempo fino al 15 luglio ed è necessario compilare la scheda di partecipazione che andrà inviata via mail all’indirizzo protocollo@comunechiusapesio.it o presentata in carta semplice all’Ufficio Protocollo del Comune, previo appuntamento. Tutti coloro che acquisteranno fiori e piante da esterno dalla fioraia Tiziana Audisio (Myosotis, via Tommaso Vallauri, 79) per partecipare al concorso, potranno beneficiare di uno speciale sconto del 10 per cento messo gentilmente a disposizione dalla commerciante.

Partecipare è semplice e gratuito: basta caricare la foto sul proprio profilo Facebook (rendendo il contenuto visibile a tutti, in modalità pubblica), con l’hashtag #chiusainfiore2021 e invitare i propri amici a mettere “Mi piace”. Saranno premiate le tre fotografie con il maggior numero di like ricevuti entro il 31 agosto 2021. In palio, un diploma e tre buoni da spendere presso le attività commerciali della Valle Pesio del valore di 100, 80 e 60 euro

Per maggiori informazioni, consultare il regolamento e scaricare la scheda di partecipazione, visitare il

sito del Comune di Chiusa di Pesio o la pagina Facebook “Comune di Chiusa di Pesio”.