Cherasco: per il Cinema d’estate “Jojo rabbit”

Il secondo appuntamento con il “Cinema d’estate”, venerdì 25 giugno è nuovamente a Cherasco con il film “JOJO RABBIT” di Taika Waititi. Un film con Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Rebel Wilson, Sam Rockwell. Commedia, drammatico, guerra; Germania, 2019-2020, durata 108 minuti.

Una commedia satirica ambientata nella Germania nazista e con una versione irridente di Hitler. Il film è incentrato sulla figura di Johannes “Jojo” Betzler (Roman Griffin Davis), un membro della Gioventù hitleriana di dieci anni che vive nella Germania nazista con sua madre Rosie (Scarlett Johansson). Avviato dai suoi coetanei all’odio per gli ebrei e alla venerazione per il Führer, Jojo viene spesso sorpreso a parlare con il suo amico immaginario, una versione infantile e chiassosa di Hitler (ad interpretarlo è lo stesso regista Waititi). Il giovane viene anche irriso dai suoi bellicosi amici, che vorrebbero mettere alla prova la sua attitudine omicida sperimentandola su un coniglio. Jojo, alla prova dei fatti, non riesce a trovare la forza per farlo e da quel momento verrà messo al bando con il soprannome beffardo di Jojo Rabbit. Quando scopre che sua madre ha nascosto una ragazza ebrea (Thomasin McKenzie) nella loro soffitta, il ragazzo entra in crisi, combattuto dai crescenti sentimenti nei confronti della sua nuova amica e la cieca lealtà verso quel bieco omicida, al vertice di un regime razzista.

l film ha ottenuto 6 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar, 1 candidatura a David di Donatello, 2 candidature a Golden Globes, 6 candidature e vinto un premio ai BAFTA, 5 candidature e vinto un premio ai Critics Choice Award, 2 candidature a SAG Awards, ha vinto un premio ai Writers Guild Awards, 1 candidatura a Directors Guild, ha vinto un premio ai CDG Awards, 1 candidatura a Producers Guild, Il film è stato premiato a AFI Awards, 1 candidatura a ADG Awards.

Durante tutti gli appuntamenti saranno rispettate le norme sulla sicurezza (posti a sedere distanziati e mascherina obbligatoria fino al momento di prendere posto).

Le proiezioni inizieranno alle 21,30. Per info ufficio turistico tel. 0172427050.