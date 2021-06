Principi attivi fitosanitari nei vini, dal vigneto allo scaffale: se ne parla nel webinar di giovedì 24 giugno

I principi attivi fitosanitari utilizzati in viticoltura e il loro impatto sul prodotto finito, le diverse tecniche che si possono utilizzare, le novità normative. Sono i temi di grande attualità e particolarmente interessanti per le aziende del settore vitivinicolo che verranno affrontati giovedì 24 giugno, alle ore 16, nel webinar “Gestione del residuo dei fitofarmaci nei vini-Aspetti normativi e moderni approcci analitici”.

Si tratta del terzo appuntamento del ciclo di incontri “A proposito di vino”, che Confindustria Cuneo organizza per fornire un concreto supporto alle aziende, aggiornandole sulle novità più rilevanti che riguardano il settore.

Giovedì 24 la lente d’ingrandimento sarà posta sui princìpi attivi utilizzati in viticoltura: un tema molto utile da approfondire per le aziende, le quali potranno confrontarsi con una realtà che ogni giorno, da oltre 30 anni, si occupa di eseguire tutte le analisi del settore enologico, la Bi.lab di Guarene.

Il tecnico di laboratorio Federico Piano interverrà con un’ampia relazione dal titolo “Dal vigneto allo scaffale: valutazione puntuale dei residui di agrofarmaci”: il focus sarà posto sull’analisi delle varie fasi della produzione e delle differenti tecniche che possono essere utilizzate, ma l’intervento di Piano toccherà anche aspetti riguardanti le normative che definiscono i limiti per l’utilizzo di fitofarmaci.

La partecipazione all’incontro, utile anche per le aziende che producono vini biologici, a cui verranno fornite indicazioni per il controllo delle contaminazioni non volute, è gratuita.

Il seminario online sarà coordinato da Alberto Cugnetto della Sezione Vini Liquori Distillerie di Confindustria Cuneo.

Per iscriversi: confindustriacuneo.it/calendario