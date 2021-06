Demonte non ce la fa più: "Il centro si sta fortemente deteriorando a causa dell'abnorme traffico pesante"

Egr. Direttore

Sono a chiederle un po' di visibilità sul suo giornale per pubblicare queste foto scattate il 23 giugno 2021 a Demonte.

La strada statale che attraversa il centro si sta fortemente deteriorando a causa dell'abnorme traffico pesante; un tombino nel centro della carreggiata è a rischio cedimento tanto che il comune ha previsto questa soluzione temporanea di percorso obbligato in attesa di bloccare tutto il traffico nel week end tra sabato 3 e domenica 4 luglio 2021, con sgomento dei pochi commercianti rimasti (rammento che i week end estivi sono fonte economica importante per i paesi della valle): inoltre anche i portici stanno manifestando le criticità più e più volte denunciate, con scrostamenti distacchi delle solette a causa delle vibrazioni e gli annerimenti da smog depositato sulle pareti e sui muri.

Ma per le istituzioni (amministrazioni locali, provinciali) e i rappresentanti politici locali evidentemente non si è ancora raggiunto il livello di rischio per cui è necessario intervenire.

Sconcertante.

Ezio Barp