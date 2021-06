Alba sistema il porfido nel centro storico

Dalle ore 7.30 di giovedì 24 giugno nel centro storico di Alba sono iniziati i lavori di ripristino e messa in sicurezza delle pavimentazioni in porfido.



Per l’esecuzione dei lavori, il parcheggio degli automezzi e lo stazionamento delle attrezzature necessarie vigeranno il divieto di accesso e transito pedonale e veicolare, nonché la chiusura e l’occupazione temporanea di porzioni di marciapiedi, strade, parcheggi e aree pubbliche.



Ci sarà l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e/o l’istituzione del senso unico alternato e/o la chiusura temporanea nelle vie e nelle aree interessate in base all’andamento del cantiere.