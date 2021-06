Alba, una mostra e un concorso di fotografia per ricordare Marco Brovia

Sabato 26 giugno, alle ore 17 nel cortile interno del Liceo Classico “Govone” di Alba (via Teobaldo Calissano 8), inaugurerà la mostra fotografica del concorso in ricordo di Marco Brovia.

Marco è stato sceneggiatore, poeta e presidente della Compagnia Teatrale "Gli Instabili" all'interno dell’associazione La Carovana, i cui attori sono persone diversamente abili affiancati da altre normodotate



L’organizzazione di volontariato La Carovana opera da oltre quarant'anni ad Alba e nei paesi del circondario a favore delle persone disabili e delle loro famiglie, dapprima come gruppo spontaneo e poi come associazione dal 1997.



Questa mostra è dedicata a Marco Brovia che, insieme all'educatore della Carovana Sebastiano Stroppiana, aveva ideato l'intero progetto "Montebellina Live".

Purtroppo non ha potuto vederlo attuato perché ci ha lasciato il 12 luglio 2019.



Le fotografie esposte saranno una quarantina e sono state selezionate tra un centinaio di foto inviate alla Carovana e prendono spunto da tre poesie di Marco.

La mostra rimarrà aperta dal 26 giugno all'11 luglio, sabato e domenica dalle 16.30 alle 18.30 e nel corso degli eventi serali programmati nell'arena esterna del Teatro Sociale.

Durante l'inaugurazione verranno premiate le fotografie menzionate dalla giuria.