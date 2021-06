il Consiglio provinciale Acli ospitato alla bocciofila di Scarnafigi

Nel tardo pomeriggio di lunedì 21 giugno, il Consiglio provinciale delle Acli di Cuneo si è riunito presso il circolo Us Acli “Asd Beccaria”, per discutere vari punti, approvare la relazione morale 2020 e i bilanci dell’associazione.

In apertura, il presidente del circolo ospitante, Giampiero Sola, ha dato il benvenuto e ha ringraziato la presidenza per aver scelto la bocciofila scarnafigese come sede della riunione; inoltre ha fatto presente che i soci, nonostante la chiusura, hanno rinnovato la loro tessera come sostegno all’associazione, raggiungendo la quota di oltre 250 iscritti.

Il presidente Lingua ha ringraziato per l’ospitalità e l’ottima accoglienza e ha poi ricordato i soci venuti a mancare recentemente; in particolare Francesco Ribero, segretario provinciale della Fap e coordinatore dei promotori sociali, e Andrea Paruzza, storico presidente del circolo Acli di Lisio. Per loro è stata recitata una preghiera.

Di seguito il presidente ha richiamato le comunicazioni inviate ai circoli per l'apertura, a partire dal 14 giugno, inizio della “zona bianca” e ha ricordato come ci sia molto da fare per riprendere la vita sociale.

E’ stata poi presentata e approvata all’unanimità la relazione morale 2020, come pure il bilancio, illustrato dall'amministratore unico Paolo Giordano, che ha ringraziato in particolare le dipendenti Donatella Merlo, Milena Caraglio, Elide Caldera e Renata Derenzis per il lavoro svolto.

Successivamente si è parlato dell'organigramma del personale, molto importante in questo momento di “ricostruzione” dopo la pandemia.

Lingua ha poi concluso sottolineando che la dirigenza provinciale vuole essere vicina ai territori, e che ritiene prioritario l’impegno ad aiutare i circoli, anche per gli adempimenti richiesti dalla nuova legge.