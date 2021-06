Il colonnello Luca Albertario, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo, in occasione della cerimonia per i 247 anni di fondazione, che si è svolta nella giornata di ieri 23 giugno, è intervenuto per fare un breve bilancio dei suoi ormai quasi due anni nella Granda.

Un periodo contrassegnato dalla pandemia, che non ha comunque arrestato lo straordinario lavoro delle Fiamme Gialle a tutela e salvaguardia della legalità e al fianco degli imprenditori e lavoratori onesti.