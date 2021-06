Nell'estate monregalese in programma i "Doi paset" e la 53^ Mostra dell'Artigianato Artistico

Cinque giornate dedicate a espositori provenienti da tutta Italia accoglieranno i visitatori nel salotto barocco di Piazza. Come lo sorso anno, nel rispetto delle norme anti covid, verrà organizzato ad anello, per gestire la manifestazione in sicurezza ed evitare assembramenti.

Da programma la Mostra dell'Artigianato Artistico aprirà giovedì 12 dalle 17.30 per proseguire i giorni seguenti dalle 10 alle 24 fino al 16 agosto, con chiusura alle 18.

Intanto, in attesa della Mostra dell'Artigianato, l'Associazione "La Funicolare" pensa agli eventi di luglio, riproponendo i "Doi paset": tutti i mercoledì sera, dal 7 al 28 luglio i negozi di Breo rimarranno aperti in orario serale e verranno organizzati eventi statici in piazza Roma e in piazza Santa Maria Maggiore per garantire, anche in questo caso, il rispetto dei protocolli sanitari.