Alba, in preda ai fumi dell’alcol danneggiano vasi e rovesciano i tavoli di un dehors

Sono stati denunciati per ubriachezza e danneggiamento i due minorenni che, intorno alle 20 di ieri, mercoledì 23 giugno, si sono resi protagonisti di alcuni atti di vandalismo tra le vie del centro storico albese e in particolare in via Bertero.



La coppia di ragazzi, residenti nell’Albese, è stata fermata dai Carabinieri alla stazione ferroviaria.



Ad allertare i militari erano stati alcuni residenti, dopo che i due giovani, in stato di alterazione, avevano danneggiato alcuni vasi e rovesciato in strada i tavolini di un dehors e una transenna stradale.