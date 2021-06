Che cosa è la Crictovaluta Aave

Aave è un approccio rivoluzionario al trasferimento di denaro. Aave utilizza il concetto di prova del lavoro e le sue due componenti principali: Asset Trust e Asset Validation.

L'idea alla base di questo sistema è che ogni volta che usi la tua criptovaluta Aave, creerai una risorsa che viene supportata dal saldo del tuo conto reale. È anche importante ricordare che ci sarà un limite a quanto puoi archiviare sulla tua criptovaluta Aave. Ciò è dovuto alle limitazioni imposte ai trasferimenti e all'archiviazione delle risorse in Aave.

Vantaggi e Svantaggi

Ora, esamineremo alcuni dei vantaggi e degli svantaggi di Aave.

Gli svantaggi di Aave sono che questo protocollo è ancora in fase di sviluppo e potrebbe non raggiungere mai la piena funzionalità. Inoltre, non è noto se i token Aave saranno accettati in qualsiasi paese. Alcuni analisti ritengono che i token saranno accettati solo in Europa.

Aave ha alcuni vantaggi significativi rispetto ad altri crittosistemi. Aave non si basa sulla fiducia e non ha un sistema bancario integrato. Per questo motivo, le criptovalute non sono controllate da alcun governo o istituto finanziario. Sii basa interamente sull'autosufficienza individuale. Questo sistema non ha legami con il sistema finanziario e non si presta al prestito.

La criptovaluta Aave è diversa da altri sistemi di pagamento decentralizzati come MasterCard e Visa. Non esiste una banca centrale che governi la criptovaluta Aave. Aave è molto diversa dalle altre valute decentralizzate perché è progettata per il lungo termine. E’ stato creato per aiutare i networker nella loro vita quotidiana e per rendere gli acquisti online più veloci e sicuri. Aave Cryptocurrency è completamente deflazionistica.

Da Dove Viene Aave?

Aave è un derivato FX rivoluzionario originariamente sviluppato in Italia. Il nome Aave deriva dalla parola e che significa vento. Il programma Aave è stato sviluppato per stabilizzare il valore della coppia EUR/USD rispetto a diverse valute principali. Aave utilizza un algoritmo che esegue un duplice processo. Uno degli scopi di Aave è ridurre la volatilità del mercato e fornire una maggiore efficienza nei mercati finanziari.

Aave utilizza due forme di finanziamento che consentono alle persone di prestare o prendere in prestito criptovalute l'una dall'altra. Il primo è Aave Lending Pool, che fornisce prestiti in denaro reale agli utenti di Aave. La seconda forma di finanziamento è AaveICO, che consente alle persone di prendere in prestito denaro da AaveICO e quindi guadagnare interessi al loro ritorno.

Alcuni Fattori Da Tenere In Considerazione

Questo è solo uno dei due principali crittosistemi nel mondo di oggi. Mentre i due hanno i loro vantaggi, la criptovaluta ha molti svantaggi che ne limitano l'usabilità. AaveICO attualmente non consente a nessuno al di fuori di Aave Lending Pool di prendere in prestito fondi.

Ciò significa che anche se sei un membro Aave, non puoi accedere alla coppia EUR/USD da qualsiasi parte del mondo. Questo è il primo di molti svantaggi che si incontreranno con questo nuovo protocollo di finanza decentralizzata.

Aave Lending Pool è problematico in un altro modo. Gli Aaveicoin sono utilizzabili solo all'interno della rete Aave, il che potrebbe essere limitante per alcuni utenti. Ad esempio, se desideri inviare denaro a qualcuno in Giappone ma vivi in ​​Spagna, non puoi farlo perché solo i membri di Aave possono utilizzare la funzione di trasferimento di fondi. Pertanto, è necessario inviare fondi tramite AaveICO per essere valido.

Aave può risolvere alcuni di questi problemi, ma il problema principale sarà sempre la privacy.

La mancanza di privacy ha afflitto l'intera tecnologia di contabilità distribuita. Se stai inviando fondi all'interno della criptovaluta Aave, stai sempre trasmettendo efficacemente i dati alla rete, indipendentemente dal fatto che tu intenda rivelare tali dati o meno.

Ciò rende Aave Cryptocurrency inadatto per applicazioni come il trasferimento elettronico di fondi.