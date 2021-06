Evoluzione eSports 2021

Gli eSports sono ovunque. Anche se non ce ne rendiamo conto, fanno già parte del mondo della tecnologia e dei bookmaker. Siti come 1bet hanno addirittura sezioni interamente dedicate a questi eventi, come puoi vedere in questa recensione di 1bet casino .





Ecco perché è importante tenersi aggiornati con le notizie più importanti su questi eventi, in modo da poterli godere meglio.





5 NOTIZIE SUGLI ESPORT UNICHE MA DI GRANDE IMPATTO CHE HANNO COLPITO IL SETTORE NEL 2021





Negli ultimi anni, gli eSport sono diventati solo una forza più forte nel mondo dei videogiochi. In termini di dimensioni, entrate e fama, l'industria è sbocciata.

All'inizio del 2021, ci sono alcune notizie del settore che stanno dando ai fan una sbirciatina su come potrebbe essere il futuro degli eSport. Da Riot Games che fa grandi mosse ai giochi per dispositivi mobili che cambiano il mercato, ci sono così tante cose nel mondo degli eSport che potrebbero evolvere la scena.

EVENTO MAESTRI VALORANT

Valorant (di Riot Games) è uscito l'anno scorso come uno sparatutto multiplayer fiorente e rapidamente popolare. Si adatta a una nicchia perfetta tra Overwatch e CS: GO , in cui i giocatori FPS di alto livello usano le abilità dei supereroi per sparare ai nemici e catturare o difendere i punti.

Valorant è stato un punto di svolta l'anno scorso perché ha strappato i migliori giocatori da Overwatch e CS: GO , ma quest'anno causerà flussi di giocatori ancora più grandi per Riot Games.

Non solo il Valorant Masters Event catapulta il gioco in cima alle classifiche degli eSport, ma potrebbe anche dimostrare che Riot (che già gestisce LoL , uno dei MOBA di eSport più popolari) può essere un leader in più generi di eSport. Con le voci secondo cui Riot sta realizzando un nuovo gioco di combattimento, questo potrebbe essere solo l'inizio della loro azienda che diventa una potenza di gioco competitiva multi-genere.

DOTA 2 PREMIO IN DENARO

DOTA 2 sta davvero cercando di stabilire record nel 2021. Ogni anno, sembra che provino a rendere i loro grandi tornei più grandi e migliori, e il 2021 non è diverso.

Nel 2019 DOTA 2 ha mantenuto i suoi standard internazionali e ha stabilito un nuovo record per il più grande montepremi nella storia degli eSport: $ 34 milioni. Prima di ciò, hanno spinto il record più in alto per diversi anni di fila.

Battendo tutti i record precedenti, DOTA 2 prevede di offrire 40 milioni di dollari per l'Internazionale di quest'anno.

Gli eventi dei tornei sono sempre una grande occasione di divertimento, quindi non perdere nessun nuovo evento di eSport tenendoti aggiornato sul calendario degli eventi di Weplay Esports . Nei prossimi mesi, WUFL, il Tempio del Drago e molti altri intratterranno i fan degli eSport in tutto il mondo.

MONTEPREMI FINALE DI CLASH ROYALE

Anche tra gli eSport, i giochi mobile non sono mai stati presi così sul serio. Tuttavia, è chiaro che i cervelli dietro gli eSport non sono del tutto d'accordo.

Nel corso del tempo, i tornei di gioco mobile sono cresciuti sempre più grandi, da PUBG mobile al prossimo LoL Wild Rift, che è già uno degli eSport mobili più popolari in Asia (la sua regione demo).

Il montepremi di Clash Royale Finale quest'anno sarà di un enorme milione di dollari, a dimostrazione del fatto che i giochi mobile hanno un posto negli eSport, e che possono diventare grandi quanto gli altri popolari generi di eSport là fuori.

PHILADELPHIA EAGLES E ESPORTS ENTERTAINMENT GROUP

In vista del 2021, gli eSport continuano a evolversi sempre di più nel mainstream. Uno dei segni più influenti e significativi di ciò è la notizia che i Philadelphia Eagles stanno costruendo un gruppo di intrattenimento di esports sotto la loro organizzazione.

Lo hanno annunciato per la prima volta nel dicembre del 2020, ma da allora altri accordi hanno consolidato il loro slancio, rendendolo una storia in corso che sta cambiando gli eSport nel 2021.

Ad esempio, i New England Patriots e Revolution hanno annunciato di aver firmato un accordo con EEG di Philadelphia per utilizzare le loro immagini per materiale promozionale per eventi di eSport.

Significa che EEG sta prendendo sul serio la sua mossa commerciale e continuerà a combinare gli sport tradizionali con gli eSport per creare una piattaforma completamente nuova.

NUOVO MODELLO DI BUSINESS PER I TEAM DI ESPORT

I team di eSport hanno sempre fatto affidamento su sponsorizzazioni, pubblicità e spettatori per finanziare le loro iniziative imprenditoriali. Tuttavia, il 2021 vede un'oscillazione molto ufficiale in accordi di marchio più specifici.

Ora, i team di eSport stanno diventando ambasciatori del marchio e si stanno vestendo di abiti da sponsorizzazione completi. Pensa ai giocatori come l'aspetto delle auto NASCAR.

Questo può valere per qualsiasi cosa, dalle bevande alle uniformi ai computer. Ad esempio, se una squadra è sponsorizzata da Corsair, è meglio credere che sia completamente equipaggiata con tutta la sua tecnologia di gioco (e solo la sua tecnologia di gioco).

Questo era già un modo popolare di finanziamento delle squadre, ma man mano che gli eSport diventano più popolari, la tendenza non farà che aumentare. Quest'anno, il marchio di abbigliamento Tokyo Time è diventato sponsor del gruppo di giochi di eSports, Misfits, creando con loro un accordo pluriennale.