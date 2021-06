I 5 vantaggi dello SPID di InfoCert: perché farlo conviene a tutti

Se ne sente parlare con costanza e anche per le fasce d’età meno propense all’utilizzo della tecnologia il termine SPID, negli ultimi mesi, è divenuto familiare. Le restrizioni dovute al Coronavirus, infatti, hanno contribuito alla diffusione del Sistema Pubblico di Identità Digitale, ormai indispensabile per richiedere le diverse agevolazioni previste dal governo, tra cui il bonus babysitter, vacanze o di cittadinanza.

In questo articolo, vedremo come fare per attivare lo SPID InfoCert e accedere ai servizi online dell’Amministrazione pubblica, soffermandoci sui vantaggi garantiti ai privati dal noto Identity Provider Accreditato presso AGID, acronimo di Agenzia per l'Italia Digitale.

SPID InfoCert: cos’è e perché è importante averlo

Attivo dal 2016, lo SPID è lo strumento che permette a cittadini e a imprese di usufruire dei servizi online delle oltre 4000 amministrazioni pubbliche e private dislocate sul territorio nazionale, semplicemente utilizzando un nome utente e una password associati all’identità del cittadino stesso.

Seppur in Italia siano diversi i provider certificati dall’AGID, InfoCert propone un’offerta davvero interessante e vantaggiosa per tutti.

Per richiedere l’attivazione è necessario aver raggiunto la maggiore età e avere a disposizione:

Un documento italiano in corso di validità;

La tessera sanitaria o il tesserino riportante il codice fiscale;

Una casella di posta elettronica attiva e il numero di cellulare personale, dove vengono ricevute tutte le comunicazioni inerenti.

Una volta effettuata la registrazione sul portale di InfoCert, il gestore verifica i dati ed emette l’identità digitale rilasciando le credenziali. La conferma dell’identità avviene mediante il riconoscimento dell’individuo che può scegliere tra:

Riconoscimento in presenza, di persona in un InfoCert Point;

Riconoscimento da remoto tramite webcam;

Riconoscimento attraverso CIE o CNS attiva;

Riconoscimento mediante la firma digitale.

Ricevuta la password, si può iniziare ad utilizzare lo SPID per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Oltre a quelli predisposti dall’INPS e dall’INAIL, il Sistema Pubblico di Identità Digitale consente di consultare comodamente dal proprio smartphone il Fascicolo Sanitario, di prenotare le Prestazioni Sanitarie, di verificare la posizione fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate o - tra gli altri - di partecipare ai concorsi Pubblici.

5 caratteristiche dello SPID InfoCert

Negli anni, lo SPID InfoCert è divenuto sinonimo di qualità, con milioni di italiani che ogni giorno si affidano al noto provider. Ecco 5 vantaggi che garantisce InfoCert:





La sicurezza al primo posto: considerato il crescente numero di attacchi informatici indirizzati a privati e a aziende, lo SPID di InfoCert assicura il massimo della sicurezza nella verifica dei documenti e nella trasmissione dei dati per evitare qualsiasi tipo di furto di identità; La semplicità è per tutti: anche chi ha meno dimestichezza con la tecnologia, non avrà problemi a gestire l’identità SPID. Basta installare sullo smartphone l’app MyInfoCert e accedere con le apposite credenziali; Attivazione in un batter d’occhio: la tempestività in fase di attivazione è uno dei punti di forza dello SPID InfoCert. In media, l’identità digitale viene fornita all’utente appena dopo un giorno lavorativo dal compimento della richiesta; Riconoscimento tramite video 7 giorni su 7: InfoCert permette di fare il riconoscimento dell’identità anche scegliendo la modalità video (a pagamento). Per quel che concerne gli orari, le opzioni sono molteplici considerando che gli operatori sono disponibili 7 giorni su 7 dalle 9:00 alle 21:00; Certificazioni di qualità: InfoCert è un Identity Provider Accreditato presso AGID. A garanzia della qualità impiegata nei processi aziendali e della sostenibilità ambientale, l’impresa si è dotata di numerose certificazioni aggiuntive (protocolli ISO).