Luigi Cozza Trasporti sostiene la crescita delle quota rosa

La presenza femminile nelle aziende italiane è un argomento sempre molto caldo, il tema delle quote rosa è stato più volte portato anche sui banchi della politica. Soprattutto nell’ultimo anno a causa della pandemia e della gestione dei figli in DAD sono molte le donne che si sono trovate a dover compiere una scelta difficile: rinunciare alla carriera per poter seguire i bambini. Mentre molte aziende continuano a non sostenere le donne lavoratrici, Luigi Cozza Trasporti crede nel potenziale femminile aumentando le quote rosa anche in un momento così complicato. Luigi Cozza Trasporti non solo crede nelle donne e aumenta le assunzioni ma riserva loro ruoli di leadership. Sempre più ampia la presenza femminile in Luigi Cozza Trasporti, azienda specializzata nell’autotrasporto per terra o per mare.

Luigi Cozza Trasporti aumenta le quote rosa in azienda

L’azienda di Catania Luigi Cozza Trasporti continua a far parlare di sé, questa volta è sulla bocca di tutti non per un acquisto green o per la scelta di trasportare la merce in modo ecologico ma per una scelta umana che dà valore all’azienda. Luigi Cozza Trasporti investe sulle donne, dimostra di crederci davvero e fa crescere le quote rosa.

Luigi Cozza Trasporti porta avanti una bandiera rosa da anni, tutto inizia nel 2017 quando iniziano le assunzioni femminili portando ad una crescita del 67,3%. Secondo le ultime statistiche negli ultimi anni sono state assunte molte più donne portando il numero di dipendenti femminili da 257 a 430. Se volete scoprire maggiori informazioni sull’approccio pink dell’azienda, la mission è disponibile sul sito luigicozzatrasporti.it.

In modo particolare, la partecipazione femminile nella Luigi Cozza Trasporti riveste ruoli di risalto, sono più di metà le donne che ricoprono un ruolo amministrativo ma in realtà il brand ha anche un primato direttamente sul campo: Luigi Cozza Trasporti è stata la prima azienda specializzata ad assumere una donna nella flotta di autisti, questo nel 2009 quando il tema non era ancora così caldo. L’azienda ha più volte sottolineato come puntino all’assunzione per competenze, senza discriminare in base al sesso.

Dopo il primato di prima donna autista assunta, Luigi Cozza ha sicuramente contribuito ad aumentare le quote rosa nel settore italiano: oggi sono circa 15 mila le donne che guidano veicoli pesanti, si tratta di solo il 2% eppure è già un importante passo avanti rispetto alle percentuali viste fino a qualche anno fa.

Luigi Cozza Trasporti: l’azienda leader nel settore

Luigi Cozza Trasporti è un’azienda leader negli spostamenti e nei trasporti in Italia ma non solo; dopo aver aperto a tratte internazionali e aver allargato sempre più la rete capillare l’azienda ha compreso quanto sia importante puntare anche sul personale femminile che offre professionalità, attenzione e puntualità. L’azienda però non si distingue solo per l’attenzione verso le donne ma anche per l’eco-sostenibilità; c’è chi definisce Luigi Cozza addirittura “leader nei trasporti green” e lo dimostra su più versanti: da una parte ha firmato una importante collaborazione con una azienda specializzata in trasporti pallet. Successivamente si è poi impegnato anche nella scelta di camion alimentati a LNG, una tipologia di carburante ecologico che va a ridurre di molto le emissioni nell’ambiente.

Quote rosa: la situazione in Italia

Se l’azienda di trasporti siciliana si è distinta per il proseguire nel percorso di assunzione femminile non si può dire certo lo stesso del resto d’Italia. Secondo le statistiche c’è stato un vero e proprio boom di assunzione grazie alla legge sulle quote rosa ma dopo un successo iniziale l’entusiasmo si è smorzato e la curva non ha continuato a salire. Secondo le ultime statistiche inoltre si registra sempre più disparità anche nei pagamenti; la differenza di salario nota anche come gender pay gap è sempre più evidente: a parità di posto di lavoro le donne guadagnano meno, questo è purtroppo l’attuale quadro italiano che si spera aziende come la Luigi Cozza Trasporti possano cambiare.