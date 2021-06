Mortal Kombat è Tornato

Il gioco di combattimento che oggi è diventato un eSport e continua ad attirare giocatori e scommettitori da diversi paesi del mondo torna al centro della scena.

Quasi 30 anni dopo che "Mortal Kombat" ha cambiato per sempre il panorama dei giochi di combattimento, un reboot del franchise cinematografico basato su questi giochi brutalmente violenti arriva nei cinema e su HBO Max per 30 giorni.

Ecco la cosa importante che i fan sappiano: è classificato come R come i giochi stessi.

Per la prima volta, il fascino davvero raccapricciante di "Mortal Kombat" arriva sul grande schermo, completo di alcune mosse di combattimento combo prese direttamente dai giochi, alcuni slogan basati sui personaggi e persino alcune fatality famose: le mosse finali che includono spine strappate dai corpi attraverso la parte superiore della testa del tuo avversario.

Ci sono alcuni showdown che attireranno le persone che hanno giocato a tutti i giochi "MK" (che include il sottoscritto, che tu ci creda o no), inclusi match-up che coinvolgono personaggi dei videogiochi ormai classici come Sub-Zero, Kano, Raiden e molti altri.

Mentre il film prende vita in modi che i film dei videogiochi spesso non riescono a fare nelle sue scene d'azione, si ferma durante un lungo e mortale centro di allenamento/destino che trascina il film per quasi 110 minuti, e poi finisce con un piagnucolio, creando quello che sembra un franchise invece di fornire un finale soddisfacente.

Certo, i videogiochi non sono esattamente noti per la chiusura, ma gran parte di "Mortal Kombat" sembra un set-up che vorrai solo che qualcuno possa averlo ... finito.

Simon McQuoid fa il suo debutto alla regia con "Mortal Kombat", che è stato praticamente in produzione per un quarto di secolo dato che avrebbe dovuto essere un terzo film della serie degli anni '90 che ha lanciato Paul WS Anderson, ma è caduto nell'inferno dello sviluppo dopo il fallimento dell'abissale "Mortal Kombat: Annihilation" del 1997.

McQuoid lavora su una sceneggiatura di Greg Russo e Dave Callaham che ha chiaramente familiarità con il materiale originale, inserendo i preferiti dai fan come Raiden e Liu Kang ma anche scavando un po' più a fondo per dare vita a personaggi come Mileena e una versione CGI davvero dubbia di Goro.

Un efficace prologo apre il film nel Giappone del 17 ° secolo quando gli assassini di Lin Kuei guidati da Bi-Han ( Joe Taslim ) attaccano Hanzo Hasashi ( Hiroyuki Sanada ) e la sua famiglia, uccidendo la moglie e il figlio di Hanzo con il suo, diciamo, potere congelante.

La coreografia in questa prima scena è sorprendentemente forte, fondendo mosse familiari ai fan di "MK" con un livello di combattimento intenso che non si vede più realizzato da Hollywood - pensa alle lame conficcate nella sommità delle teste.

Hanzo viene ucciso da Bi-Han, ma il suo spirito viene portato nel Netherrealm, dove diventerà... beh, i fan dei giochi lo sanno, ma il film lo tiene segreto abbastanza a lungo da non rovinarlo qui.

Il film poi salta in avanti per rivelare che Outworld ha vinto nove tornei su dieci in Mortal Kombat, il che significa che un altro segnerà la fine di Earthrealm. Poiché i cattivi non giocano mai lealmente, Shang Tsung ( Chin Han ) decide di truccare il torneo finale in un certo senso uccidendo preventivamente i campioni dell'Earthrealm, inviando i suoi combattenti a eliminarli uno per uno.





Un combattente MMA di nome Cole Young ( Lewis Tan ), un nuovo personaggio dell'universo MK, si è sempre chiesto cosa significhi la sua voglia di drago e scopre di essere uno dei suddetti campioni quando Sub-Zero arriva per lui e la sua famiglia. Jax ( Mehcad Brooks) cerca di avvertirlo del suo destino prima che le sue braccia vengano congelate e derubate dal classico cattivo dei videogiochi.

Potrebbe non essere adatto a chi si lascia facilmente scoraggiare dalla violenza, ma la verità è che "Mortal Kombat" prende davvero vita in queste sequenze di combattimento e nelle loro fatality, mettendo finalmente su pellicola ciò che i fan dei giochi hanno amato per così tanto tempo in un certo senso che la maggior parte delle persone pensava di non vedere mai veramente.

Vorresti che ce ne fossero di più. Dopo un forte primo atto di combattimento uno contro uno MK, diventa meno focalizzato, a scapito del film.





Cole trova la sua strada da Sonya Blade ( Jessica McNamee ), che, insieme a uno spiritoso Kano ( Josh Lawson), porta il nostro protagonista davvero blando al tempio di Raiden per allenarsi per il prossimo torneo.

Ed è qui che "Mortal Kombat" si ferma, dove ogni personaggio deve combattere per imparare i propri "arcani" o poteri speciali e il dialogo serio ruota intorno al destino e alla responsabilità.

È un peccato che i produttori dei film di “Mortal Kombat” siano convinti che ci debbano essere lunghe sezioni di formazione/preparazione nel mezzo delle loro storie. Nessuno vuole giocare a un tutorial un'ora dopo aver iniziato il gioco.

E la ruota che gira qui drena tutto lo slancio possibile per un film che dura quasi due ore. Dovrebbe essere davvero illegale realizzare un film di videogiochi lungo quasi quanto " Giuda e il Messia nero ".

"Mortal Kombat" si riprende un po' con alcuni combattimenti climatici, incluso uno piuttosto forte tra i due personaggi più leggendari di questo franchise. Ma molto prima di allora, i fan sapranno probabilmente cosa pensano di questo film, che è innegabilmente migliore di "MK: Annihilation", ma mi sembra improbabile che mantenga la stessa spinta nostalgica del film originale di Anderson.

Ci sono abbastanza coreografie forti e appelli diretti alla base dei fan per intrattenerli appena appena abbastanza a lungo per tornare indietro e giocare una delle eccellenti edizioni recenti di questa serie ("Mortal Kombat 11" del 2019 è stellare, a proposito). Forse è tutto ciò che conta. Ma di sicuro non sembra la fatalità cinematografica che i fan meritano davvero dopo tutti questi anni di combattimenti.