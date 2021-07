Wingsbeat, la bioprofumeria online con 5.000 cosmetici naturali in pronta consegna

È anche grazie a un catalogo con più di 5.000 cosmetici biologici certificati e 100% vegani che Wingsbeat ha ottenuto la fiducia di 50.000 clienti, le cui opinioni verificate hanno portato al certificato d'oro di approvazione eKomi. Il piacere di vivere una bellezza naturale corrisponde a un’esperienza di shopping online caratterizzata anche da opzione di spedizione gratis e consegna in appena 24/48 ore.

Attiva online su https://www.wingsbeat.shop/, Wingsbeat può contare anche su una presenza nel territorio sardo con tre punti vendita, nelle città di Cagliari, Oristano e Villacidro. L’iniziativa è stata lanciata nel 2017, guidata da Paola, Daniela e Carlo, affascinati dagli ideali di natura ed eco-sostenibilità.

Lo store digitale supera i vincoli dei Natural Concept store e propone all’intero pubblico nazionale una selezione di eccellenze. Il catalogo è infatti costituito da più di 150 marchi, in larga parte espressione di aziende italiane. Tra questi troviamo Parlux, Parentesi Bio, Eterea, Domus Olea Toscana, Alkemilla, La Saponaria, Solidea, Esmeralda, Gyada Cosmetics, Biofficina Toscana, Anarkhìa Bio, Maternatura, Bio's, Organic Shop, Tangle Teezer, Benecos, Le Erbe Di Janas, Purobio e Antos.

Bastano davvero pochi click per acquistare i prodotti bio desiderati, certificati con ingredienti naturali e cruelty free. La proposta è infatti composta da articoli per viso, corpo, capelli, make up. Figurano all’interno dell’offerta maschere capelli bio e balsami, shampoo, tinte per capelli, maschere per capelli ricci, shampoo solido, prodotti antiage, idratanti, esfolianti, anti cellulite. E poi profumi e fragranze, oli e burri corpo, scrub, oli essenziali, elastici capelli, pinzette, accessori per lo styling, solo per citare alcuni dei prodotti più popolari.

Chi vuole invece passare in rassegna gli articoli in saldo non deve far altro che visitare la sezione “Offerte”. Qui sono acquistabili centinaia di prodotti, con sconti anche oltre il 20%. Con un click su “Zero Waste”, invece, l’utente scopre una selezione di articoli privi di qualsiasi tipo di plastica.

L’attenzione verso la soddisfazione del cliente, oltre a convenienza e qualità, viene interpretata anche con sicurezza e semplicità dell’acquisto. La consegna avviene infatti in 24/48 ore e i costi s’azzerano in caso di ordini di oltre 42,90 euro.

L’acquirente è inoltre accompagnato da un servizio di consulenza personale, presentato da autentici professionisti del settore. Senza contare gli ordini rapidi con opzione “riordino”. A disposizione del cliente ci sono più canali di contatto: non solo email, ma anche telefono, form e WhatsApp.

Unisci l’abbagliante bellezza offerta dai prodotti naturali al risparmio del 15%, iscriviti subito alla newsletter di Wingsbeat.shop!