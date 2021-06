La grande musica jazz arriva a Bra

Bra si appresta ad essere “travolta” da un grande evento musicale dal sapore jazz: sabato 3 luglio 2021 (ore 21) il cortile di Palazzo Traversa ospiterà infatti il concerto “AljazZeera feat Frankie Hi-Nrg Mc& Giorgio Li Calzi”, realizzato in collaborazione con il Festival CHAMOISic, il concerto è una straordinaria “melting pot” musicale, sintesi di pensieri, parole, sonorità e culture differenti, nato dall’incontro tra la band “diversamente” jazz AljazZeera, il pioniere del rap italiano Frankie Hi-Nrg Mc. e la tromba geniale di Giorgio Li Calzi.

L’improvvisazione incalzante del fraseggio hip hop sposa la libera improvvisazione di un jazz dal sapore maghrebino; ne deriva un’alchimia esplosiva che ha la verve del rock e l’eleganza del jazz. Frankie Hi-Nrg Mc e AljazZeera mettono in scena una contaminazione senza eguali che rinnova i generi di provenienza, dove l’indignazione del rap diventa sottile e tagliente grazie alle melodie acide e rarefatte dei sassofoni, ai riff distorti del basso e ai ritmi sostenuti della batteria.

L’imperdibile evento musicale rappresenta per la città della Zizzola un l’inizio di una collaborazione con il Festival CHAMOISic. Si tratta di un noto festival estivo, giunto alla sua dodicesima edizione, che propone spettacoli musicali e interdisciplinari in un contesto naturalistico d’eccezione, a Chamois, a 1815 m nella Valle del Cervino (Valtournenche), unico Comune d’Italia in cui le auto non possono circolare, raggiungibile soltanto in funivia o a piedi. Ogni anno la rete del festival si amplia, tanto che per l’estate 2021 sono previsti, oltre agli appuntamenti a Chamois, 12 concerti disseminati tra Valle d'Aosta e Piemonte tra il il 3 giugno e il 28 agosto.

Bra sarà meta di altri due appuntamenti del Festival CHAMOISic: sabato 24 luglio si terrà “Federico Marchesano Atalante, featuring Louis Sclavis”, progetto musicale del contrabbassista torinese Federico Marchesano per il Torino Jazz Festival 2018, mentre mercoledì 25 agosto sarà la volta di “Lapsus Lumine & Vincenzo Vasi: Lapsus a schema libero”, collaborazione tra il trio vocale torinese e il mago ludico dei rumori e degli effetti Vincenzo Vasi.