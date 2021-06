Volley A2/F: La "dolce guerriera" Simona Mandrile saluta il Puma: "Grazie Lpm Pallavolo Mondovì"

Dolce, gentile, grintosa e mai con una parola fuori posto! Parliamo di Simona Mandrile, il libero cresciuto nel vivaio del Puma, che dopo 3 stagioni e mezzo trascorse in A2 lascia la Lpm Bam Mondovì. Un saluto di fatto ufficializzato dalla stessa giocatrice, che ha affidato alla propria pagina social i suoi ringraziamenti e il suo messaggio di “addio”.

Un emozionante saluto che ha finito per coinvolgere un pò tutti, dai dirigenti alle compagne di squadra, senza dimenticare ovviamente i tifosi. Per Simona, dai noi definita una “dolce guerriera”, potrebbe esserci un futuro in un club del torinese, soluzione che ben si concilierebbe con gli impegni universitari. A Simona va il nostro più sincero in bocca al lupo. Ecco il contenuto del suo messaggio pubblicato sulla propria pagina social:

Credo che non ci sia molto da dire in questi casi, le parole non sarebbero mai abbastanza!

GRAZIE per tutti questi anni insieme, per tutte le emozioni, per tutte le persone fantastiche che ho avuto modo di conoscere!

GRAZIE alle compagne di squadra, allo staff, ai dirigenti, a tutti quelli che anche per un solo giorno sono stati in palestra!

GRAZIE agli immancabili tifosi, vi porterò sempre con me!

Ci sarebbero troppe persone da ringraziare e sicuramente ne dimenticherei qualcuna, quindi vi dico solo GRAZIE!

Sicura che ci rincontreremo presto per condividere qualcosa di nuovo!

GRAZIE Lpm Pallavolo Mondovì