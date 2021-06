Smarrita cagnolina del Canile Pinco Pallino

Il Pinco Pallino oggi ha un appello urgente.

Questa cagnolina si trovava ospite nella nostra struttura e da circa una settimana era in pre-affido. E’ stata smarrita a Saluzzo il 22 giugno e pare sia stata avvistata a Manta, nella zona vecchia.

Sicuramente sarà spaventata e non si farà prendere, non inseguitela, piuttosto provate a chiuderla in qualche posto in modo che non scappi e avvisateci, arriveremo a recuperarla!

Questi i numeri ai quali contattarci:

333 8990717 Mok - 339 6578463 Danilo - 338 8463267 Laura

Vi presentiamo un nuovo arrivo: si chiama Dolcezza e il suo nome racconta tutto di lei… è una cagnolona buonissima e tanto affettuosa, giovane ma comunque tranquilla, la sua passione sono le coccole!





Rifugio Pinco Pallino

Tel. 333/8990717 - 334/3372507 (Lorena)

E-mail: pincopallinoclub@alice.it

Facebook: @Pagina Del Canile Pinco Pallino Club