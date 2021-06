Acli: stage per giovani portieri dal 5 al 9 luglio

Dal 5 al 9 luglio 2021, la scuola portieri "One" Emiliano Campana, circolo U.S. Acli, in collaborazione con la scuola portieri "Uno" Bologna e l’Us Acli provinciale di Cuneo organizza, presso la struttura dello Sporting Cuneo, uno stage riservato ai giovani portieri, aperto a ragazzi di tutta Italia e anche provenienti dall’estero.

Lo staff di istruttori è composto da ex portieri professionisti ed attuali allenatori professionisti, del calibro di Fabrizio Ferron, Marco Roccati, Davide Micillo, Lorenzo Di Iorio, Federico Cammarota ed Emiliano Campana.

Lo stage è così strutturato: alle 9 il ritrovo e l’inizio della seduta di allenamento; alle 13 il pranzo; alle 15 la riunione tecnica; alle 15.30 l’allenamento; alle 17.30 la merenda e, a seguire, il rientro dei ragazzi presso le famiglie.

E’ possibile il pernottamento presso strutture convenzionate; lo stage si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid19 attualmente in vigore.

A tutti gli iscritti sarà fornito, compreso nella quota di adesione, un kit da allenamento con guanti, e un kit da passeggio, il servizio di lavanderia, il pranzo, la merenda e l’assicurazione.

L’appuntamento è per lunedì 5 luglio alle 9. Per informazioni, telefonare al 347.0048725.

Scuola per giovani portieri con grandi “numeri 1” professionisti