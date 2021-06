Racconigi Cycling Team: doppio impegno agonistico nel weekend

Doppio impegno agonistico in altrettante gare su strada per il Racconigi Cycling Team in questo ultimo fine settimana del mese di giugno.

Nel tardo pomeriggio di venerdì 25 giugno le atlete di patron Silvio Traversa si schiereranno ai nastri di partenza della quarta edizione del “Trofeo Antonietto Rancilio Ladies”, gara open organizzata dal G.S. Rancilio A.S.D. sulle strade completamente pianeggianti di Parabiago, in provincia di Milano. Le atlete in gara, appartenenti alle categorie junior ed elite, si daranno battaglia per 90 chilometri spalmati lungo un tracciato di 4100 metri da ripetere per ben 22 volte. Il ritrovo è collocato in via Don Galeazzi 22, presso l'Officina Rancilio, alle ore 17:30, mentre la partenza verrà data dalla centralissima piazza Maggiolini alle ore 19:30.

Domenica 27 giugno, invece, la compagine bianco-rossa dell'appassionato team manager Claudio Vassallo, sfiderà le avversarie nell'edizione numero quattro del “Trofeo Smania Idee Casa”, gara junior voluta dall'A.S.D. Bici e Bike sulle strade venete di Martellago, in provincia di Venezia. Il circuito di gara, lungo 6600 metri, andrà ripetuto 13 volte per un totale di 85,8 chilometri, che almeno sulla carta si addicono alle 'ruote veloci' del gruppo. Ritrovo, partenza ed arrivo sono collocati in via Boschi, presso il negozio Smania. La bandierina a scacchi, che darà il via alla competizione, verrà abbassata ufficialmente alle ore 14:30 in punto.

LINE UP “TROFEO ANTONIETTO RANCILIO LADIES OPEN” A PARABIAGO (MI):

- Valentina Basilico (Junior II° Anno, 17 Aprile 2003)

- Matilde Beltrami (Junior II° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Rachele Bonzanini (Elite, 20 Ottobre 2002)

- Benedetta Brafa (Junior I° Anno, 2 Novembre 2004)

- Matilde Ceriello (Junior I° Anno, 21 Giugno 2004)

- Monia Garavaglia (Elite, 28 Novembre 2002)

- Camilla Marzanati (Junior I° Anno, 29 Gennaio 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

LINE UP “TROFEO SMANIA IDEE CASA JUNIOR” A MARTELLAGO (VE):

