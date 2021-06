Volley A2/F: “Questo è un colpo da urlo!”. La Lpm Bam Mondovì ingaggia il forte libero Veronica Bisconti

Il “mago” Borello toglie dal cilindro un altro colpo sensazionale e consegna a coach Matteo Solforati uno dei liberi più forti in circolazione. Veronica Bisconti, 30 anni di Rimini, è ufficialmente il nuovo libero della Lpm Bam Mondovì. L’ormai ex giocatrice del Cbf Macerata vanta un palmares di primordine, compreso uno scudetto conquistato nel 2012 con la maglia del Busto Arsizio.

Una carriera prestigiosa trascorsa tra A1 e A2 per una giocatrice dotata di indiscutibili qualità tecniche. Sarà Veronica Bisconti, dunque, a ricoprire il ruolo di libero dopo la partenza di Giulia De Nardi, che comunque aveva disputato una buona stagione. La Lpm quest’anno ha potuto ammirare le sue straordinarie doti difensive, anche se ne avrebbe volentieri fatto a meno.

Battute a parte, nelle tre gare in cui la Bisconti ha incontrato la Lpm, finale di Coppa Italia compresa, la giocatrice romagnola ha sempre finito per provocarle dei grandi dispiaceri. Da oggi, però, la Bisconti è ufficialmente una Pumina ed ha tanta voglia di regalare gioie e sorrisi ai tifosi “Rossoblù”. Ancora un colpo di mercato, dunque, per la società della presidente Alessandra Fissolo, che aggiunge un ulteriore tassello di qualità al roster monregalese. Di seguito il comunicato della Lpm:

La rosa della Lpm Bam Mondovì 2021/2022 prende sempre più forma.

Dopo la diagonale Cumino-Taborelli, la schiacciatrice Populini e la centrale Molinaro, ecco il nuovo libero: Veronica Bisconti!

Nata a Rimini nel 1991, Veronica Bisconti porta alla Lpm Bam Mondovì un’esperienza maturata in tanti anni tra A1 e A2.

Dopo un paio di stagioni in Serie B1 e B2, nel 2011 Bisconti si accasa nella massima serie con lo Yamamay Busto Arsizio, dove inizia la carriera da libero e conquista Coppa Italia, Scudetto, Coppa Cev e Supercoppa Italiana. Nel 2013 si trasferisce a Monza in A2, per poi vestire la maglia di Vicenza (A1), Soverato (A2), Modena (A1), Scandicci (A1), Filottrano (A1). Nell’ultima stagione Bisconti ha giocato a Macerata, con cui ha vinto la Coppa Italia, a discapito proprio delle pumine.

Nella prossima stagione farà parte del team monregalese e non nasconde l’entusiasmo per il futuro in rossoblu: “Sono molto motivata, mi ha fatto molto piacere essere voluta dalla Lpm Bam Mondovì. Conosco la società da un po’ di anni e tutti me ne hanno sempre parlato molto bene, sia a livello di solidità sia a livello umano, per le persone che la compongono.”

Bisconti non ha sempre ricoperto il ruolo di libero, come racconta lei stessa: “Ho iniziato a giocare da libero a Busto, prima ero attaccante. Mi hanno consigliato di cambiare ruolo, per poter intraprendere una carriera nel volley di alto livello. Non è stato facile all’inizio, soprattutto a livello mentale, poi piano piano ho preso fiducia. In questi anni ho imparato che il lavoro paga sempre, quindi bisognerà avere pazienza e impegnarsi tanto.”

Bisconti è senza dubbio tra le migliori nel suo ruolo e, con l’esperienza e la tenacia maturate nel corso della carriera, sarà sicuramente apprezzata dal pubblico di Mondovì, a cui vuole dedicare un saluto: “Spero chiaramente di poter riavere i tifosi al palazzetto: saranno un’arma in più. Mi auguro che sarà una stagione bella ed emozionante!”