Volley maschile A2 - Cuneo conferma Lorenzo Codarin: "Mi è bastato un anno per capire che il mio futuro è qui"

Un finale che non avrebbe reso giustizia allo spettacolo regalato dal centrale durante il campionato; Lorenzo Codarin resta a Cuneo per riprendere il suo cammino biancoblù, là da dove si era interrotto a causa dell’infortunio a un giorno dall’inizio dei Play Off.

Una sola stagione ed già un vero biancoblù, con la testa e con il cuore: « Avevo scelto già da mesi, un anno è bastato per capire che il futuro che voglio per me è qua a Cuneo. Sono stato completamente rapito dalla voglia della Società di tornare al top e voglio dare il mio contributo per raggiungere questo obiettivo. Credo di aver lasciato qualcosa in sospeso alla fine della scorsa stagione e la mia avventura dentro questo magnifico palazzetto non poteva concludersi con un infortunio. Dentro di me c’è tanta voglia di riprendere ad allenarsi al massimo per puntare in alto. Rispetto allo scorso anno, ovviamente, spero di godermi i playoff, togliendoci qualche soddisfazione in più. Sicuramente si sta formando un gruppo molto competitivo, ma servirà lavorare in palestra per diventare squadra e ambire a risultati veramente importanti».

Coach Serniotti: «Ovviamente son molto contento che Lorenzo resti con noi anche la prossima stagione, è un giocatore che vuol sempre migliorare e anche per questo è piacevole da allenare. Oltre che essere un ottimo centrale è un bravo ragazzo, apprezzato da tutti».

Un grande talento, un giocatore e un ragazzo che fin da subito ha dimostrato d’aver tutte le qualità per essere protagonista del percorso biancoblù. Quest’anno ha una motivazione in più per scrivere grandi pagine insieme a Cuneo e siamo sicuri che come noi, anche tutti i tifosi e gli appassionati non vedano l’ora di vederlo in azione.