Alba: nuovo posteggio riservato ai veicoli al servizio di persone diversamente abili

È istituito in corso Europa n. 51 uno stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio di persone diversamente abili, munite dell’apposito contrassegno.

Altre modifiche alla viabilità

Per lavori di allacciamento alla pubblica fognatura, lunedì 28 e martedì 29 giugno 2021 sono istituiti:

il divieto di transito veicolare in strada Rorine dal numero civico 14 al 22.

il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, in strada Rorine, in corrispondenza del numero civico 4/c e dal numero civico 14 al 22.

il doppio senso di marcia in strada Rorine, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Romita e via B. Fenoglio, solo per i mezzi adibiti al trasporto merci, destinati al supermercato Mercatò Local di via B. Fenoglio n. 1

Per l’allestimento del cantiere stradale è istituita la chiusura di strada Montersino, ambo le direzioni, dalle ore 8.00 di venerdì 25 giugno 2021, fino a conclusione dei lavori. È garantito l’accesso ai residenti.