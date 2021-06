Cuneo: spostamento banchi mercato venerdì 25 giugno

Con ordinanza sindacale RORD 324 del 22/06/2020, al fine di individuare le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Amministrazione Comunale di Cuneo ha previsto il riposizionamento in via provvisoria, sul sedime di Piazza Galimberti, dei posteggi del settore non alimentare presenti in Piazza Seminario, in occasione del giorno di mercato del venerdì.

A seguito di apposita concertazione tra l’Assessore alle Attività Produttive Luca Serale e i rappresentanti delle associazioni di categoria , si è concordato che, a fronte del contemporaneo svolgimento della manifestazione ciclistica “La Fausto Coppi”, il posizionamento dei posteggi, esclusivamente per la giornata di mercato del 25/06/2021, avverrà presso via Roma, con riassegnazione dei posteggi a carico delle medesime associazioni di categoria.