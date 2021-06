Al mercatino dei piccoli animali del MIAC anche uno spazio dedicato ai prodotti locali

Come ogni ultima domenica del mese, il 27 giugno torna puntuale l’appuntamento con il mercatino dei piccoli animali al Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo. Appassionati e semplici curiosi sono attesi nell’area di via Bra, in frazione Ronchi, dove ci sarà la possibilità di ammirare e scambiare i piccoli animali (conigli, piccoli roditori, pesci d’acquario, canarini, pappagalli e uccellini ornamentali allevati al chiuso), comprese le specie avicole come colombi, pollame, anatre, faraone, pulcini, tacchini e pavoni, tornate a partecipare all’esposizione già dallo scorso mese. Chi vorrà, potrà inoltre acquistare mangimi, attrezzature e oggettistica che troverà all’interno del mercatino. Tra le novità, la presenza di un piccolo mercato con le migliori eccellenze enogastronomiche locali proposte direttamente dai produttori, in particolare formaggi, miele, vino e ortofrutta di stagione. L’esposizione sarà aperta dalle 7,30 alle 12. Dopo il successo di presenze riscontrato lo scorso mese, gli organizzatori sperano di accogliere nuovamente numerosi partecipanti, dando un altro concreto segnale di ritorno alla normalità.