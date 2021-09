Alba riapre i centri d’incontro per anziani di Mussotto e via Generale Govone

Dopo la chiusura imposta dall’emergenza sanitaria Covid-19, giovedì 1° luglio riaprono i Centri d’Incontro comunali per Anziani di via Generale Govone e di Mussotto.



Il Centro di via Govone sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle ore 14.30 alle ore 18.30, mentre quello di Mussotto il martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30.



I frequentatori dovranno attenersi alla normativa di legge vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica e saranno possibili il gioco delle carte, del biliardo e delle bocce.



Il Centro di via Rio Misureto riaprirà invece il prossimo 16 agosto con il seguente orario: dal lunedì alla domenica dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Il Centro di Viale Masera riprenderà le attività dopo l’estate.



L’assessore ai Servizi Sociali Elisa Boschiazzo: "La riapertura dei centri anziani comunali è un passo fondamentale per il ritorno alla normalità. Restituiamo finalmente degli spazi indispensabili alla socialità ed alla condivisione di momenti culturali e ricreativi. Manterremo la dovuta prudenza e gli operatori avranno cura di raccomandare le regole ancora vigenti in materia di sicurezza".