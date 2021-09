Domani a Garessio "la notte romantica" con le opere di Vanni Penone e maxischermo per gli Europei

Domani, sabato 26 giugno, a Garessio torna la Notte romantica, organizzata nell'ambito delle iniziative dei "Borghi più belli d'Italia".

La sesta edizione dell'evento sarà dedicata all'arte e all'amore, per questo motivo chi parteciperà alla camminata enogastronomica per le vie del borgo, potrà ammirare le due sculture dell'artista garessino Vanni Penone, che verranno inaugurate in piazza Carrara, di fronte al Palazzo comuna le e resteranno esposte fino alla fine di agosto.

La camminata enogastronomica è organizzata in dieci tappe con degustazioni di prodotti locali e piatti della tradizione (prenotazione allo 0174-803145) e inizierà alle 19 con partenza da Galleria Porta Rose.

Inoltre alle 21 sarà possibile assistere al match tra Italia e Austria, valido per gli ottavi di finale degli Europei di calcio, grazie al maxischermo installato in piazza Carrara.