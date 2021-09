Domani si inaugura la nuova biblioteca di Saluzzo "Lidia Beccaria Rolfi!

Domani sabato 26 giugno, si inaugura la nuova biblioteca di Saluzzo, intitolata ala insegnante, scrittrice, staffetta partigiana di Mondovì. Il taglio del nastro, su invito prevede la partecipazione delle istituzioni e del figlio di Lidia Beccaria Rolfi, Aldo.

Domenica 27 giugno durante tutto il giorno, con un programma aperto a tutti, si terranno letture, presentazioni incontri, laboratori, talk aperti a tutti.

Tra gli ospiti Marco Ardemagni, Alessandro Perissinotto, Barbara Bruschi, Davide Longo, Lorenzo Lollo Baravalle, Marco Bussone, Giuseppe Dematteis, Antonio De Rossi, Michele Antonio Fino, Lodovica Gullino e Loris Servill. Il programma sul sito del Comune.

La nuova biblioteca di Saluzzo è ecosostenibile e a ridottissimo impatto ambientale. La nuova struttura, forse la prima in Italia con queste caratteristiche, è stata ricavata nell’ottocentesca ex Caserma Musso e costituisce il cuore del Quartiere il nuovo polo culturale e sociale della città.

L’inaugurazione segna una tappa nel percorso di candidatura di Saluzzo Monviso Capitale Italiana della Cultura 2024. Lo spazio non consuma energia: classificato con “NZEB – Nearly Zero Emission Building” è dotato di pannelli fotovoltaici sul tetto, di luci “intelligenti” che si regolano al passaggio degli utenti e di particolari sistemi di riscaldamento e controllo domotico.

La nuova biblioteca è valsa a Saluzzo il premio nazionale Comuni sostenibili come uno degli otto Comuni più virtuosi in Italia dal punto di vista energetico del 2020.

Il riconoscimento, indetto dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), società del Ministero dell’Economia che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile, ha visto Saluzzo premiata come unico comune in Piemonte.

Il progetto di recupero è stato realizzato dai professionisti dell’ufficio tecnico del Comune di Saluzzo. La riqualificazione è durata 265 giorni (dal 19 marzo al 9 dicembre 2020) ed è costata 1,9 milioni di euro, di cui 500mila stanziati dal Gestore dei servizi energetici – Gse con lo strumento finanziario del conto termico.

La biblioteca ha un patrimonio costituito da circa 73mila tra volumi e opuscoli, è abbonata a 78 periodici, serve un bacino d’utenza di oltre 75mila abitanti ed effettua, in un anno, circa 31mila prestiti a domicilio e 17mila consultazioni in sede.