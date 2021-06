Festa annuale del Corpo di Polizia Penitenziaria a Fossano. Bergesio e Tallone: “Sostegno e gratitudine alle donne e agli uomini che operano quotidianamente a tutela della sicurezza e della legalità”

“Grazie alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria che quotidianamente operano con impegno e professionalità a tutela della sicurezza e della legalità”.

Così, oggi, il senatore Giorgio Maria Bergesio, in occasione del 204esimo anniversario del Corpo di Polizia Penitenziaria.

“In questo momento così difficile, le forze di polizia, punto di riferimento per i cittadini, sono chiamate ad un impegno straordinario in difesa delle persone”, afferma ancora Bergesio, che oggi ha partecipato alle celebrazioni della ricorrenza presso la Casa di Reclusione di Fossano, alla presenza del sindaco Dario Tallone, dell’assessore Ivana Tolardo, del comandante della Polizia Penitenziaria del carcere di Fossano Lorenzo Vanacore e della direttrice della casa di reclusione di Fossano Assuntina Di Rienzo.

“Il carcere di Fossano è un importante istituto impegnato da sempre nel recupero dei detenuti. I laboratori in cui si svolgono i lavori socialmente utili, in collaborazione con il Comune, nonché tutta una serie di attività messe in atto dall’istituto fanno sì che i detenuti, una volta scontata la pena, possano tornare ad una vita normale”, dichiara Bergesio.

Durante la cerimonia i presenti hanno ricordato tutti gli agenti di custodia della Polizia penitenziaria vittime del Covid in Italia.

“In questi mesi di pandemia il carcere di Fossano non ha avuto problematiche particolari nè sui detenuti nè per gli agenti di polizia, che hanno saputo far fronte con grande professionalità al momento complesso”, dice il sindaco di Fossano, Dario Tallone.

“Mi congratulo con tutti gli agenti che si sono distinti nel loro servizio ed oggi hanno ricevuto un giusto riconoscimento. Importante ascoltare le istanze che provengono dalla Polizia Penitenziaria, a cui rivolgo il mio caloroso ringraziamento per la preziosa opera svolta a favore della popolazione carceraria”, conclude il senatore Bergesio.