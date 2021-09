Il direttore ACA Fabrizio Pace entra nel Cda di Seac

Il direttore dell’Associazione Commercianti Albesi Fabrizio Pace è stato nominato componente nel Consiglio di Amministrazione di Seac.



Seac, con sede a Trento, è un’azienda leader a livello nazionale nel settore dei servizi per gli operatori degli ambiti contabili, fiscali, lavoro e previdenza ed è il principale fornitore di software per le Associazioni Commercianti italiane e per i professionisti.



Con la nomina del direttore Pace giunge un importante riconoscimento all’attività dell’Associazione Commercianti Albesi, realtà che si distingue nel panorama nazionale di Confcommercio-Imprese per l’Italia per dinamismo ed efficacia nell’azione di rappresentanza delle categorie e nell’erogazione dei servizi alle imprese.



«Con soddisfazione ho accolto questo nuovo incarico – ha detto il direttore ACA – con l'obiettivo di dare il mio contributo di esperienza all'operatività di Seac, al fine di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi alle imprese».