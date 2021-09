La Valle Maira sempre più green: ospite d’onore Luca Mercalli

Celle Macra sarà il primo comune montano d’Italia (nonché della Provincia) a stipulare un protocollo di intesa con Plastic Free, l’associazione di volontariato che ha l’obiettivo di sensibilizzare e di informare il maggior numero di persone sulla pericolosità della plastica e dell’abbandono dei rifiuti.



L’enorme risonanza che ha avuto l’associazione in questi ultimi mesi sulla provincia di Cuneo ha attirato l’attenzione di Gianfranco Mattalia, consigliere del Comune di Celle Macra, che ha prontamente contattato la referente provinciale Flavia Faccia per ulteriori approfondimenti. L’associazione Plastic Free, infatti, negli ultimi mesi ha organizzato diverse giornate di raccolta sul territorio che grazie al coordinamento dei referenti locali e la partecipazione di centinaia di volontari, hanno raccolto preoccupanti quantità di rifiuti abbandonati. L’intento sotteso di sensibilizzare ha dato i suoi frutti e proprio per questo il Comune della Val Maira, già attento a queste tematiche, ha deciso di allearsi con la Plastic Free nella lotta alla plastica e la tutela ambientale. Come sottolinea Mattalia: «Ci muove l'attenzione e la consapevolezza del rispetto dell'ambiente soprattutto in una valle che fa del turismo del silenzio (le camminate) la sua prerogativa, così come la condivisione della recente normativa europea in fatto di plastica che entrerà in vigore a breve».



Il protocollo sarà firmato il prossimo 27 giugno, proprio nel paesino di Celle Macra, e avrà una durata annuale. L'accordo prevede che il Comune supporti le attività dell’associazione concedendo il patrocinio gratuito per gli appuntamenti di raccolta di rifiuti e per le passeggiate ecologiche, dando visibilità, attraverso i propri canali, alle iniziative e garantendo il supporto dell’azienda di raccolta rifiuti qualora sia necessario. L’intesa prevede inoltre che il Comune garantisca priorità di intervento alle segnalazioni di abbandono di rifiuti e agevoli campagne si sensibilizzazione sul proprio territorio.



Come sottolinea il consiglio comunale, il paese ha già potuto adottare importanti azioni tra cui la decisione di intraprendere una transizione ecologica: il ristorante locale ha deciso di bandire progressivamente la plastica monouso, prediligendo materiali compostabili o riciclabili. Infine, per coronare la giornata, al seguito della firma del patto d’intesa sarà ospite della Borgata il noto climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli, che nell’occasione presenterà il suo ultimo libro “Salire in montagna – prendere quota per sfuggire al riscaldamento globale”.



Alla firma del protocollo saranno presenti i referenti Plastic Free Cuneo, e alcuni membri del consiglio comunale tra cui il sindaco Ghio Michelangelo e il vicesindaco Martini Stefano. Prenderanno parte all’evento diversi altri ospiti come il presidente del FAI di Saluzzo Piccat Marco, le due guide museali Bonetto Marilena e Franchino Augusto e il presidente del “Centro Studi Giolitti” Bersani Paolo. L'incontro si terrà presso il museo degli Antichi Mestieri a Celle Macra alle ore 11:30.



Per consolidare il patto d’intesa il Comune ha già organizzato una giornata dedicata all’ambiente che avrà luogo l’11 luglio: l’intento della “passeggiata ecologica” non è tanto quello di raccogliere rifiuti, ma di sensibilizzare i partecipanti alle tematiche ambientali e ai cambiamenti che stanno avvenendo a livello locale, dando un punto di vista autentico di coloro che la montagna la vivono tutti i giorni. Alle ore 9:00 si partirà per una camminata ecologica di 7.5 km sul il sentiero di Naslù. Il sentiero si svilupperà principalmente in un bosco di abeti e faggi a 1600 metri di quota dove si troveranno i personaggi dell’omonimo fumetto scolpiti in legno dagli artigiani del posto. Al termine pranzo al sacco con degustazione di formaggi locali offerti dalla Pro Loco di Celle Macra.