Riapre il Colle Fauniera con un nuovo asfalto: "Pronti per la Fausto Coppi e a un'estate di ripartenza turistica"

Sono cominciati martedì 8 giugno i lavori urgenti sul Fauniera per il cedimento di un piccolo tratto di 40 metri tra il Colle Esischie e il Colle del Fauniera.



L'intervento di messa a punto del manto stradale è stato completato mercoledì 23 giugno, con alcuni giorni d'anticipo rispetto a quanto previsto.



I lavori garantiscono il passaggio in sicurezza dell'edizione 2021 “Fausto Coppi” che prevede il transito per il colle Fauniera sia per la mediofondo (111 km) che per la granfondo (177 km). L’edizione 2021 si terrà domenica 27 giugno con partenza da Piazza Galimberti, dopo un anno di stop a causa della pandemia.



L’intervento è stato attuato tramite ordinanza urgente dal sindaco di Castelmagno Alberto Bianco. Il costo dei lavori per il comune più a monte della Valle Grana è stato di circa 54mila euro.



"Un lavoro fatto con grande professionalità - commenta il primo cittadino di Castelmagno - realizzati dalla ditta Livio Agnese. L'intervento ha riguardato non solo il manto stradale, ma anche la pulizia e messa a punto di alcune canalette. Pronti ad accogliere in sicurezza il passaggio della Fausto Coppi, ma non solo. Nei due giorni che abbiamo riaperto abbiamo avuto un gran passaggio con centinaia di moto. Tantissimi stranieri. I ristoranti sono pieni e questo fa ben sperare per la stagione e per la ripartenza turistica nostra e di tutta la Valle grana. Ieri abbiamo anche celebrato un matrimonio di una coppia di Demonte al Rifugio Fauniera. E' stato molto particolare."



I lavori rientrano in un pacchetto di interventi più ampio che interesseranno anche, a partire da settembre, un tratto di strada a monte del colle nei pressi del Rifugio Maraman.