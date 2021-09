Legalità, alimentazione, clima: continua la scoperta del Circondario

Riserva Biosfera del Monviso, un riconoscimento importante per le aree intorno al Re di Pietra transfrontaliere che sono entrate nel programma Mab di tutela e valorizzazione dell’Unesco.

Ma occorre conoscere cosa significa farne parte, gli obiettivi, le finalità.

Il Castello della Manta, bene FAI che con il Fondo Ambiente italiano ha dato vita alla prima Festa dei Circondari, reduce dal consenso del primo fine settimana, si pone in quest’ottica, nella seconda due giorni (sabato e domenica) dal titolo Le vie di Natura e Cultura per far conoscere il territorio e indirizzarne il futuro "bello, sano, sostenibile, giusto".

Nell’incontro “La legalità dell’ambiente” sabato 26 giugno alle 17,30 nel parco del Castello, si spazierà sui temi della tutela delle biosfere, delle norme che sono alla base della convivenza di uomini e ambienti in queste aree ( La biosfera Monviso comprende 88 comuni) .

Sarà un dialogo a tre con Biagio Carillo (già comandante del Nas di Alessandria) che toccherà il discorso dell’ alimentazione e filiera alimentare, Stefano Gerbaldo (comandante provinciale dei Carabinieri Forestali di Cuneo) e Fulvio Rubiolo (presidente Consorzio SEA) che raccoglie rifiuti nei 54 comuni della Granda con una politica "dedicata" di attenzione ai territori oggetto di progetti finalizzati.

Si tratta di incontri di "scambio bidirezionali" – sottolineano gli organizzator FAI del Castello – una modalità d interrogarsi “dal basso ” per apprendere, fare domande, adeguare il proprio comportamento.

Saranno uditori “speciali” anche in questo secondo giro di incontri, rappresentanti delle Superiori di Saluzzo, già intervenuti all’incontro con Carlo Petrini sull’ecologia integrale e battezzati come gruppo informale di volontari “ Terra Futura” portatori di nuovi messaggi tra le loro generazioni.

"Clima e ambiente: quali segnali futuri per il nostro territorio?" E’ l’ altro grande argomento affrontato domenica 27 giugno alle 17.30 da Luca Mercalli (meteorologo, climatologo, divulgatore scientifico e accademico italiano) in dialogo con Alberto Gedda, direttore de Il Corriere di Saluzzo.

L’incontro è a cura dell’Associazione Officina delle Idee di Saluzzo. Sottolinea il presidente Giovanni Damiano: "quando ci sono temi come la promozione di stili sani di vita, la salute delle persone, i mutamenti climatici, le nuove epidemie come il Covid, trattati da un divulgatore scientifico di spessore come Mercalli, non possiamo non aderire con entusiasmo. Sono iniziative che portano a importanti riflessioni legate alle nostre vite e ai luoghi che abitiamo".