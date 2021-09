Riapertura dei "PS" di Saluzzo e Ceva, Icardi: "Strategici per i bacini di competenza"

"Ringrazio il direttore dell’Asl Cn1 Giuseppe Guerra e quanti hanno prontamente risposto alla richiesta dell’Assessorato sul ritorno all’attività ordinaria degli ospedali Covid il 19 luglio.



I Pronto soccorso di Saluzzo e Ceva – osserva l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi - sono strategici per le ampie aree di loro competenza.

Si tratta di territori ai quali è stato richiesto un contributo incondizionato nei momenti più drammatici della pandemia e che non hanno esitato a mettere a disposizione della collettività le loro strutture sanitarie.

Ora che la situazione epidemiologica e la sensibile riduzione dei ricoveri lo permettono, possiamo tornare alla normalità, senza dimenticare ciò che questo comporta come ulteriore sforzo per i sanitari che in questi mesi sono stati impegnati in prima linea contro la pandemia.

La provincia di Cuneo e il Piemonte hanno dimostrato di saper fare squadra per affrontare l’emergenza".