Riapre la strada "dei 50 tornanti", ma solo per residenti di Limone, Tenda e La Brigue

Si è tenuta oggi una riunione in accordo tra le Prefetture di Cuneo e delle Alpi Maritime (F), con la presenza dei Sindaci di Limone Piemonte, Tenda e La Brigue, della Regione Piemonte, dell’ANAS e del Dipartimento des Alpes-Maritimes per esaminare la tematica relativa all’apertura parziale della strada di collegamento Francia-Italia, detta “dei 50 tornanti” (50 lacets).



La strada – comunale lato Italia e dipartimentale lato Francia - costituisce, al momento, il solo possibile collegamento fra le popolazioni dell’Alta Valle Vermenagna e dell’Alta Valle Roya.



Dopo ampia disamina, si è convenuto che la strada sarà aperta unicamente per i residenti di Limone Piemonte (residenza accertata tramite carta d’identità), di Tenda e di La Brigue, oltre che ai lavoratori transfrontalieri che operano nei suddetti Comuni e agli escursionisti/turisti che abbiano la prenotazione di almeno una notte negli alberghi/rifugi della zona di Casterino (F). Queste persone, con l’eccezione dei turisti con prenotazione, saranno autorizzate e dotate di pass nominativo/numerato rilasciato dai Sindaci dei rispettivi Comuni e gli elenchi saranno forniti alle Forze dell’Ordine e alla Gendarmeria per i relativi controlli.



Trattandosi di strada in alta quota, stretta, tortuosa, priva di segnaletica e di protezioni, sarà praticabile dalle ore 6 alle 20 e totalmente chiusa la notte. Detto collegamento sarà fruibile a partire da domani, 26 giugno, durante la stagione estiva e fino a quando le condizioni atmosferiche lo consentiranno. Nel corso della riunione si è deciso, unanimemente, di effettuare rigidi controlli al fine di prevenire ogni infrazione.



Sono state inoltre decise le seguenti prescrizioni alla circolazione:

- divieto di transito ai camper, alle roulottes, ai bus, ai veicoli di lunghezza superiore a 6 metri, di peso superiore a 3,5 tonnellate e di altezza superiore a 2,5 metri

- senso unico alternato tra le ore 6 e le ore 20 come segue:passaggio per 15 minuti ogni ora:

da Limone Piemonte: ore 6,00, 8,00; 14;00, 16,00, 18,00,20,00

da Tenda: 7,00; 9,00; 11,00; 13,00;15,00;17,00; 19,00