Riconversione e miasmi. Burgo incontra la cittadinanza

La cartiera Burgo organizzerà giovedì 1° luglio un incontro con la cittadinanza davanti ai cancelli dello stabilimento.

L'incontro è programmato per le 20,30 in via Roma 26. Tra i temi trattati la riconversione della linea nona e il problema dei miasmi.



Parteciperanno - su invito del sindaco Giancarlo Panero - gli enti che nei passati incontri hanno partecipato ai tavoli tecnici di Provincia, Arpa, Aslcn1, comune di Manta oltre ai capigruppo di maggioranza e minoranza del comune di Verzuolo.

L'evento sarà organizzato in linea con le norme anti contagio.