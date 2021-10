Proseguono gli interventi di ripristino della pavimentazione attivati da Anas sulla strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja” lungo la tratta recentemente rientrata nel perimetro di gestione statale.

Da ieri 24 giugno sono in corso i lavori in tratti saltuari tra Centallo e Villaggio San Paolo, in provincia di Cuneo. Per consentire l’esecuzione degli interventi è in vigore il senso unico alternato.

Il completamento dei lavori è previsto entro martedì 20 luglio.