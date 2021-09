Backstage rivedi la puntata: "20 anni fa la legge che ha cambiato l'agricoltura"

A Backstage una puntata dedicata al ventennale del Decreto legislativo 228 su “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”, nota nel settore come Legge di Orientamento agricolo una delle più importanti riforme in agricoltura dal Dopoguerra.

Il provvedimento mirava a introdurre elementi che innovassero sul piano organizzativo l’agricoltura, ridefinendo la figura dell’imprenditore agricolo e ampliando l’alveo delle attività connesse e di supporto.

Iniziava l’era delle multifunzionalità in agricoltura, un’opportunità di crescita e diversificazione dei redditi.

Da allora la vendita diretta è diventata una realtà importante nel rapporto tra consumatori e produttori agricoli.

Nascono i capillari punti vendita aziendali, la rete dei mercati e dei produttori di Campagna Amica, le fattorie didattiche, gli agriturismi di Terranostra ma anche tanti progetti di Agricoltura Sociale.

Gian Maria Aliberti ne ha parlato in collegamento online a Backstage insieme ai rappresentanti di Coldiretti Cuneo.

"La vera grande rivoluzione è stata il concetto di ciclo biologico" ha spiegato il Vice Direttore di Coldiretti Cuneo, Roberto Bianco. "Visto come intervento dell'imprenditore non solo dal punto di vista produttivo ma anche in senso di ambiente".

"Coldiretti è stata promotrice delle leggi di orientamento e nel 2000 è stato creato il patto con il consumatore, primo momento di incontro tra produttori e cittadini consumatori con l'obiettivo di avere un rapporto fiduciario in cui la sostenibilità, la trasparenza e la garanzia diventavano gli elementi cardine su cui si basa lo sviluppo dell'azienda agricola, da qui è nata Campagna Amica" ha ricordato Elisa Rebuffo, Responsabile provinciale di Campagna Amica e degli Agriturismi Terranostra.

