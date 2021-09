A Cervasca prossima apertura “Odette estetica”

Tra una settimana la ventottenne Natasha Papa inaugurerà a Cervasca, nella centralissima via Roma 26, il centro “Odette estetica”.

“Dopo 8 anni di attività come estetista, ho capito che era arrivato il momento di coronare un mio grande sogno: aprire un mio salone di bellezza. Un ambiente elegante e professionale dove potermi prendere cura della bellezza dei miei clienti” ci racconta Natasha “… ringrazio la mia famiglia per aver condiviso con me questo mio nuovo e importante percorso professionale e i centri dove ho lavorato in questi anni perché mi hanno permesso di imparare, di lavorare e di crescere come professionista e come donna!”.

Nel centro “Odette estetica”, donna e uomo, si potranno prenotare diversi tipi di trattamenti viso e corpo specifici e personalizzati per ogni tipo di persona e per ogni tipologia di pelle; i massaggi rilassanti, decontratturanti, dimagranti, estetici, ecc... oppure i classici servizi di estetica di base quali manicure, pedicure, trucco base e per spose, smalto semipermanente e ricostruzione unghie, e tanti altri servizi.

“Ho scelto Cervasca perché è un comune dove conosco molte persone, tutte positive e solari, un comune attivo e bello, dove traspare serenità e ordine” continua Natasha “… un posto dove le persone potranno conoscere e apprezzare la mia voglia di fare, di imparare cose nuove e di stimolare le mie capacità”.

L’inaugurazione, nel pieno rispetto delle attuali normative di sicurezza e prevenzione anti covid, avverrà sabato 3 luglio dalle ore 10 alle ore 12 e nel pomeriggio dalle ore 17 alle 19.

Si consiglia la prenotazione della propria visita al centro estetico chiamando direttamente Natasha al numero 350-910.7351 oppure scrivendo una e-mail a: natasha.papa@icloud.com

Ad inizio luglio verranno attivate le pagine Facebook e Instagram così da poter informare la clientela sui trattamenti, prodotti, e tante belle e interessanti novità per i propri clienti.

“Odette estetica” - via Roma 26 - 12010 Cervasca (CN)

Telefono 350-910.7351 (anche WhatsApp)

E-mail natasha.papa@icloud.com