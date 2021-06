Commercio Saviglianese: quasi 4 milioni e mezzo di euro persi nell'anno della pandemia

Anno difficile per l'economia dell'area saviglianese, che nel 2020, in piena pandemia, ha stato registrato un calo pari -8,89%, sono stati quindi persi in 1 solo anno e su appena 229 imprese quasi quattro milioni e mezzo di euro (-4.384.585,58).

“I numeri sono importanti, siamo quasi a 5 milioni di perdite livello di volume di affari sulle imprese prese a campione - spiega il direttore di Ascom Savigliano Livio Raballo -. Quello che però è emerso di positivo è stata la resilienza delle nostre piccole imprese che hanno tenuto duro e hanno compensato quello che non è arrivato dai ristori. Ce l’hanno messa tutta e hanno comunque garantito il servizio sul territorio”.