Nasce FenImprese-Cuneo, l’Associazione Datoriale che semplifica la vita delle PMI e le aiuta a crescere serenamente

Si è svolta martedì 22 giugno l'Assemblea Costituente di FenImprese-Cuneo, nella splendida cornice del Castello Rosso di Costigliole Saluzzo, alla presenza del Sindaco della cittadina, Fabrizio Nasi e di Luca Serale, Assessore al Turismo della Città di Cuneo.

Per FenImprese erano presenti : Luca Mancuso - Presidente Nazionale, e per la nuova sede provinciale cuneese, il neo Presidente Fabrizio Castello, la Vice-Presidente Sabrina Tanganelli, il Direttore Marco Montersino e Sebastiano La Rosa Consigliere.

FenImprese (Federazione Nazionale Imprese) è una Associazione Nazionale Datoriale senza scopo di lucro, che nasce per dare risposte concrete alle PMI che non si sentono più rappresentate da altri sigle nei vari settori economici. Oggi conta oltre 12.000 aziende associate e oltre 60 sedi presenti sul territorio italiano.

Con rappresentanza in CNEL e CESA, e in collaborazione con altre prestigiose Sigle Sindacali e Datoriali rappresentative nel territorio nazionale, FenImprese ha lavorato, e prosegue a farlo, alla stipula e la firma di nuovi CCNL. Ad oggi sono stati sottoscritti con CNEL quelli relativi ai settori: agricoltura, chimica, cooperative sociali e di servizi, edilizia, metalmeccanici, studi professionali, industrie, alimentari, terziario, turismo, commercio, trasporti ,vigilanza, sicurezza e steward.

Va detto come prima cosa che questa Federazione non ha nessun colore politico ed è composta di dirigenti e collaboratori giovani, preparati e dinamici, uomini e donne “del fare”, pragmatici, in un totale approccio Smart.

FenImprese nasce proprio per la forte esigenza, creatasi negli anni, di dare risposte concrete e puntuali alle problematiche delle PMI, laddove molte delle stesse non ritrovano più, nelle varie sigle esistenti, quell’attenzione reale verso il mondo delle imprese e del lavoro, e in cui spesso la politica ha definitivamente appannato l’originale mission associativa, portandole a scollarsi dalla realtà.

Il primo punto di forza è il rapporto basato sulla FIDUCIA, che FenImprese conquista proprio affiancandosi all’imprenditore, che sia un agricoltore o un CEO aziendale, in un rapporto stretto e personale, mettendo in campo quello che è il primo talento di un vero e proprio consigliere, cioè la CAPACITA’ DI ASCOLTO, indispensabile per poter risolvere ogni volta quel problema che affligge la vita aziendale.

Molti componenti di FenImprese sono loro stessi degli imprenditori e conoscono quindi a menadito quelli che sono i grattacapi delle aziende italiane costrette, fra burocrazia e norme eccessive, a portare avanti il loro business.

Segue quindi la CAPACITÀ che, unita al forte credo dei team che lavorano sui territori, consente di arrivare a delle soluzioni che rendono sempre grati gli imprenditori, e non mancano le telefonate di entusiasmo per il ritrovarsi nella serenità che si era perduta.

Ed è proprio di questa continua gratitudine che si nutre FenImprese, confermando la soddisfazione dei direttivi di essere sulla strada giusta, di star operando bene per il sistema economico del Paese. E che ha fatto sì che l’Associazione Nazionale, in 10 anni di vita, crescesse ogni anno del 30%, anche durante la Pandemia, perché essendoci una maggiore esigenza di essere tutelati e rappresentati da chi sapeva e poteva farlo, molti imprenditori hanno potuto resistere grazie alla passione e caparbietà condivisa con loro da Fenimprese.