Spazio ai Talenti Webinar 29 giugno

I talenti, intesi come l’insieme delle qualità e delle predisposizioni personali, sono le doti che ognuno possiede e che ci rendono unici; la ricerca di un futuro felice e di realizzazione personale passa anche attraverso il riconoscimento di queste qualità e delle attività che regalano gioia e profonda serenità mentre vengono realizzate.

I talenti saranno l’argomento del webinar libero a tutti ma pensato soprattutto per insegnanti, orientatori, Comuni (Assessori Educazione e Sociale) (iscrizione https://www.eventbrite.it/e/biglietti-talent-space-spazio-al-talento-give-room-to-talent-holidays-homeworks-158702059131 )

Talent Space – Tspace” è un progetto Erasmus Azione Chiave 2 Partenariati strategici - Settore Istruzione scolastica KA201 della durata biennale, incentrato sulla creazione di spazi fisici e virtuali da dedicare alla ricerca e scoperta dei talenti individuali e personali.

Il progetto parte da lontano, dalle esperienze di Orientamento precoce di MoviMenti Orientamento promosse dalla Fondazione CRC e realizzate su tutti i territori della provincia fino ad arrivare alla Città dei Talenti che racchiude tutte le sperimentazioni provate nel tempo e gli elementi di innovazione racchiusi nel dedicare uno spazio per la scoperta dei talenti dei ragazzi.

Capofila del progetto è il CFP Cebano Monregalese che da molto tempo propone attività in campo orientativo sul proprio territorio e a livello europeo; altro partner italiano è la Fondazione CRC, punto di riferimento per la provincia di Cuneo in materia di progetti orientativi sperimentali. Partner europei sono 3 scuole quali 12th Gymnasium Peristeri – Grecia, Zespòl Szkolno-Przedszkolny w Dlugolece – Polonia, CEIP Salvador Andres – Spagna.

Il webinar che si terrà il 29/06/2021 alle ore 10 on line (iscrizione https://www.eventbrite.it/e/biglietti-talent-space-spazio-al-talento-give-room-to-talent-holidays-homeworks-158702059131 ) permetterà di ascoltare le esperienze di partner svolte nel primo anno di progetto tutti i partner e la proposta di dedicare parte del tempo estivo all’esplorazione e scoperta dei propri talenti in forma giocosa e leggera.

Dice il Direttore Mario Barello: “Per la nostra agenzia approfondire e scambiare esperienze sull’orientamento precoce a livello europeo è una opportunità fondamentale di crescita e di studio di innovazione per proporre al nostro territorio nuove attività e modalità per interagire con i ragazzi e guidarli verso il loro futuro professionale e personale”.

Aggiunge Ezio Raviola, Vice Presidente della Fondazione CRC: “Negli ultimi anni la Fondazione CRC ha investito risorse ed energie sui temi dell’orientamento e della lotta alla dispersione scolastica, campi strategici per il futuro della nostra comunità provinciale.

Il progetto Talent Space rappresenta un’occasione per diffondere e amplificare la valenza delle buone prassi costruite grazie alle esperienze pluriennali di progetti di orientamento sul territorio provinciale e, in parallelo, per conoscere pratiche significative realizzate da importanti partner europei, che potranno arricchire l’offerta dedicata alle giovani generazioni”.