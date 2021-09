Ancora due giornate di auto raccolta al Giardino delle essenze di Lagnasco

Il Giardino delle Essenze inaugurato nel 2015, nella cornice del Castelli Tapparelli d’Azeglio, a Lagnasco con l’obiettivo di coltivare e conservare piante di interesse officinale ed aromatico, è stato realizzato anche a scopo produttivo. Per questo motivo si propongono alla cittadinanza tre giornate di auto-raccolta (mercoledì 23, sabato 26 e domenica 27 giugno) di piante aromatiche e fiori commestibili con la formula pick your own (abbreviato U-Pick) che è una particolare modalità di raccolta self-service, dove il pubblico può procurarsi autonomamente le piante coltivate.



Fiori di iperico e calendula, salvia, rosmarino e timo, vari tipi di basilico, menta piperita e fiordaliso: sono solo alcune delle erbe aromatiche e dei fiori eduli che caratterizzano il Giardino delle Essenze,.



L'esperienza si articola in relazione ad una passeggiata guidata nel giardino con il riconoscimento e la raccolta di erbe e fiori commestibili, rispettando i tempi balsamici delle piante.



Per comunicare al meglio i prodotti di raccolta, all'entrata si troverà un cartello dove sarà scritto cosa si può raccogliere in quel determinato giorno.



Si raccomanda di indossare abiti e scarpe comode



Prenotazione obbligatorie sul sito https://www.giardinodelleessenze.org/visita-giardino.html oppure telefonando a 3493311672.