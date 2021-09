Da Dronero in direzione Barolo per il concerto del "Quartetto di Brescia"

Da Dronero l'organizzazione di una navetta. Partenza nel pomeriggio e pochi posti a disposizione, in rispetto di tutte le norme anti contagio. La decisione, però, come segno tangibile di quel "trovare comunque il modo".

Direttamente dall'ultimo concerto a Milano, questo sabato, 26 giugno, alle ore 18.30 il Quartetto di Brescia omaggerà Barolo.

Si intitola "Street" iĺ loro nuovo spettacolo: un invito a percorrere le strade capaci di condurci alla bellezza, a non farsi scoraggiare.

Continuazione dello storico Mascoulisse Quartet, questo gruppo musicale ri-nasce nell’estate 2020 in onore alla città lombarda dove risiedono e hanno il centro operativo i musicisti che lo compongono. Il Quartetto è formato da Stefano Belotti, Fabio De Cataldo, Emanuele Quaranta, Alberto Pedretti, tutti diplomati in Trombone con il massimo dei voti presso il Conservatorio "Luca Marenzio” di Brescia.



Circa ottocento concerti tenuti in Italia, Europa, Stati Uniti, Hong Kong, Macao e Oman, con programmi sempre innovativi. Per info contattare il numero 3497730279