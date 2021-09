Domani, sabato 26 giugno, dalle 18, a Moiola, il 'Nuovi Mondi' Festival accoglierà Vito Mancuso, uno dei più noti teologi contemporanei

Secondo ospite della Xª rassegna del “Nuovi Mondi” Festival è Vito Mancuso che dialogherà con il pubblico a proposito del tema del senso della vita, oggetto del suo ultimo libro “A proposito del senso della vita”. La filosofia di Vito Mancuso è un’àncora preziosa in questi tempi difficili: rinnovando in noi il desiderio di antiche riflessioni, ci indica la strada per risalire alle radici profonde della nostra coscienza, e ci insegna come il senso e la direzione della nostra vita su questa Terra vadano ricostruiti a piccoli passi, giorno dopo giorno, nella consapevolezza di trovarci al cospetto di qualcosa di più importante di noi stessi.

Essere semplici, di quella semplicità naturale che sorge dal nostro interno, e che è il segreto della vera bellezza.

In collaborazione con il Cespec (Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo) di Cuneo. A facilitare il dialogo sarà Angela Michelis, docente di Storia e Filosofia – Liceo Scientifico e Classico Peano-Pellico di Cuneo e presidente del Cespec.

La montagna può essere vista come luogo sacro: un luogo in cui ti confronti con i limiti esterni e che incidono sulla vita quotidiana ma anche intrinsechi, soggettivi, personali, perché la salita ti mette davanti a chi sei, a ciò che puoi essere e fare.

Vito Mancuso, a partire dal suo ultimo libro “A proposito del senso della vita”, ci porterà a riflettere su quella “semplicità naturale” insita dentro ognuno di noi, una semplicità che si riflette nella vita vera e autentica dei luoghi e delle persone di montagna.

Saggista e teologo, il suo pensiero è oggetto di discussioni per le posizioni non sempre allineate con le gerarchie ecclesiastiche, in campo etico e in campo dogmatico. È stato docente di Teologia moderna e contemporanea presso la Facoltà di Filosofia dell’Università San Raffaele di Milano e di Storia delle dottrine Teologiche presso l’Università degli Studi di Padova. I suoi scritti suscitano notevole attenzione da parte del pubblico, tra i quali vi sono quattro bestseller da oltre centomila copie con traduzioni in altre lingue e un’importante rassegna stampa, radiofonica e televisiva. Ha collaborato con “La Repubblica” e dal 2019 scrive per “Il Foglio”.

L’incontro si terrà alle 18 all’aperto, a Tetto Spada, nei boschi poco sopra Moiola.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà a Valloriate

Info e prenotazioni:

CAUSA COVID PER PARTECIPARE AGLI APPUNTAMENTI È OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE

www.nuovimondifestival.it • info@nuovimondifestival.it

Silvia Bongiovanni 339.5942570, Fabio Gianotti 333.2969262